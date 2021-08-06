الإعلان عن انطلاق المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للمرأة والرجل ما بين الصراع والتوافق في أكتوبر المقبل 2021

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سحر حمزة - الجزائر - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

أعلنت مؤسسة صوت المرأة الجزائرية للاستثمار (الجزائر) بالتعاون مع مؤسسة التعاون الدولية للتنمية المستدامة في (العراق) عن تحضيراتها الحثيثة لعقد المؤتمر الدولي الأول الافتراضي الذي سينطلق أكتوبر المقبل عبر منصة زوم الافتراضية تحت شعار "المرأة والرجل بين الصراع والتوافق"، وذلك في الفترة من 12 -14 أكتوبر المقبل 2021 .

إلى ذلك كشفت اللجنة التحضيرية للمؤتمر برئاسة الدكتورة سامية كيحل سفيرة التحدي والسلام ، رئيسة مؤسسة صوت المرأة الجزائرية في الجزائر /رئيسة المؤتمر عن رؤية ورسالة وأهداف المؤتمر الإستراتيجية التي ترتكز على تعزيز جسور التواصل بين المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مختلف المجالات والميادين المتعلقة بالمرأة والرجل وكذلك توثيق العلاقة بين الجامعات القضاء والجهات المعنية بالتشريعات والقوانين والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الحكومية المختصة بالمرأة والرجل بالإضافة إلى تحفيز رجال الأعمال والمؤسسات في القطاع الخاص والعام والمنظمات المعنية بتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية للمشاركة وطرح وجهات النظر المشتركة حوله.

وفي تصريح إعلامي حول المؤتمر والاستعدادات لعقده أهدافه ومحاوره قالت الدكتورة سامية كيحل سفيرة التحدي والسلام ، ورئيسة مؤسسة صوت المرأة الجزائرية في الجزائر /رئيسة المؤتمر :"بأن الهدف العام للمؤتمر يتمثل في إبراز أهمية العمل المشترك بين المرأة والرجل بهدف الوصول إلى مجتمع قائم على الشراكة الفعلية بين الجنسين، لا سيما وأن وراء كل نجاح يتحقق بالمجتمع يكون مجموعة النساء والرجال الداعمين له والقائمين عليه ، هذا بالإضافة إلى إيجاد آليات ممكنة التنفيذ لتفعيل دور المرأة كعنصر قيادي وفاعل في التنمية البشرية".

وأشارت الدكتورة سامية كيحل إلى أن من أبرز أهداف المؤتمر الهامة هو التركيز على تحفيز وتعزيز دور المرأة والرجل في المجتمع من أجل بناء أسرة متطورة ثقافيا وعلميا واقتصاديا، والسعي قدما لعقد شراكات إستراتيجية مجتمعية بين الرجال والنساء ورجال الأعمال، وكذلك توسيع دور المجتمع المدني في الاستثمار بالموارد البشرية والتنمية المستدامة، وذلك لجعل المؤتمر موعداً موائما للقاء المجتمع المدني من كافة أطيافه ،هذا إلى جانب تعزيز سبل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في الدول العربية، وتطوير دور الإعلام في دعم المجتمع المدني ثقافياً وفكرياً ومجتمعياً في كافة المجالات.

وأضافت الدكتورة كيحل رئيسة المؤتمر بأن محاور المؤتمر الرئيسية تتمحور حول السبل التي تمكن المشاركين فيه من وضع حلولٍ ومعالجات وبدائل علمية وعملية وواقعية للعديد من القضايا المطروحة خلال جلساته التي ستستمر ليومين عبر منصة زوم والتي سيكون من أبرز محاورها سبل العمل الجاد بين الرجل و المرأة من أجل الوصول إلى مجتمع قائم على الشراكة الفعالة بينهما، وكذلك محور العرض لأهم المشكلات والتحديات القائمة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع، مع مناقشة محور دور الإعلام في معالجة المشكلات القائمة بين الرجل والمرأة بسبب التلوث الفكري والأخلاقي والغزو الثقافي في عصرنا الحديث الحالي ، إضافة إلى مناقشة القضايا الشائكة بين الرجل و المرأة في ظل القانون والأعراف والتقاليد في المنطقة العربية والدول الإقليمية المجاورة مع بروز ظاهرة التنمّر المجتمعي بين الرجل والمرأة ،وبحث مدى تأثيره على تربية الأطفال، وكذلك مناقشة العديد من الأنشطة التي تمارسها المؤسسات التربوية ومدى تأثيرها على بناء وتنشئة الأسر النموذجية.

هذا وستعقد خلال المؤتمر عدة ورش العمل التفاعلية التي تتضمن مناقشة عدة قضايا محورية من أهمها الآتي : دور المرأة القيادية في بناء المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (اجتماعيا وثقافيا وسياسيا وعلميا واقتصاديا)، وحل النزاعات القضائية بين الرجل والمرأة، والحد من ظاهرة الطلاق ووضع الأطفال في ظل انفصال الوالدين، ومساوئ الزواج المبكر للإناث في المجتمع العربي"زواج القاصرات "، علاوة على مناقشة دور الإعلام في خدمة المجتمع المدني في ظل هذه التحديات التي تواجه المرأة والرجل ومدى تؤثرها في تكوين الأسرة نواة المجتمع .

ونوهت الدكتورة سامية كيحل /رئيسة المؤتمر بأن المؤتمر يعتمد منهجا ديناميكياً يرتكز على المشاركة بين كافة ألباحثين الذين سيطرحون أوراق عمل خلال جلساته التي تستمر ليومين من ثم السماح لهم بالحوار المشترك لتبادل الآراء ووجهات النظر والتعرف على الخبرات فيما بين كافة الأطراف فيه لا سيما الجهات الممثلة للمنظمات الدولية والإعلاميين من مختلف الأقطار العربية وصناع القرار .

وأكدت رئيسة المؤتمر بأن المشاركين في الجلسات الافتراضية يمثلون نخبة من القيادات العربية والإقليمية والشخصيات والأكاديمية والمفكرين والباحثين وخبراء ورواد الأعمال بالوطن العربي من النساء والرجال إلى جانب أرباب المؤسسات الخاصة من المجتمع المدني والمثقفين والإعلاميين من مختلف المجالات المعنية بالمرأة والرجل من الدول العربية والعالمية لافتة بأن المؤتمر سيشهد حضور لفيف من الشخصيات الإعلامية الجزائرية والعربية في المنطقة العربية وهم ممن يتمتعون بخبرات مميزة لافتة بأن هؤلاء جميعهم سوف يسهمون في تقديم رسالة واضحة تخدم كلا من المرأة والرجل في آن واحد .

كما أوضحت بأنه سيتم طرح عدة أوراق عمل تخصصية تتمحور حول دور المرأة والرجل في تنمية المجتمع ودورهما في دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى جانب أنهم سيبحثون آليات تفعيل المهارات المهنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وطرح باب النقاش حول الخطوات التي يجب اتخاذها للاستفادة من القدرات الإبداعية والخلاقة منهم وذلك للارتقاء بالمجتمع ونقله إلى مصاف الدول المتقدمة حضاريا، لافتة بأنه سيتم في نهاية المؤتمر وضع توصيات واقتراحات عملية للوصول إلى مجتمع مدني متكامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأعوام المقبلة 2030.

ونوهت الدكتورة سامية كحيل أنه تم توجيه الدعوة لحضور المؤتمر والمشاركة في ورش العمل إلى عدد من القيادات العليا في الوزارات الحكومية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية ، وكذلك لعدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين المتخصصين في الجامعات العربية والدولية، إلى جانب قيادات من المنظمات العربية والدولية، وقيادات نسائية في المؤسسات العامة والخاصة بالوطن العربي ، وقيادات تنفيذية في قطاع الشئون الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والأبحاث العلمية والإعلام، وقيادات تنفيذية نسائية في الإدارات العليا الحكومية، وصناّع القرار في قضايا المرأة والمجتمع أيضا ، إضافة إلى مدراء معاهد التدريب التخصصي، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالتنمية الاقتصادية وتمكين المرأة اقتصاديا ، وأصحاب أعمال ومستثمرين، ومدراء مراكز أبحاث ودراسات، وقضاة ومحامين، وشخصيات مهتمة بشئون المرأة القيادية والاقتصاد والتنمية والشباب، وبعض الشخصيات العامة والمؤثرة في المجتمع.

وكشفت رئيسة المؤتمر /رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور سامية كحيل عن تصميم هيكل تنظيمي للمؤتمر انبثق عنه تشكيل لجان تخصصية من ذوي الخبرات المتمكنة لتحقيق أهدافه وتحقيق النجاح المنشود من عقده وكذلك سيتم تشكيل لجنة توصيات مهنية لصياغة البيان الختامي المتمخض عن كافة الجلسات لرصدها ورفعها للجهات المعنية بالمجتمع في الوطن العربي كافة في ختام المؤتمر .

مشاركة سفراء أطفال التحدي والسلام

هذا ويشارك في المؤتمر عدد من المبدعين من السفراء من أطفال التحدي والسلام لصوت المرأة الجزائرية للاستثمار التي أشرفت على تدريباتهم وإعدادهم أطفالا من كافة الدول ليكونوا سفراء التحدي والسلام للطفولة العالمية وتكون لهم صرختهم التي تناشد الكبار وتشحذ الهمم لمستقبل هذه الطفولة المبدعة التي تبرهن على وجودها ونقاءها وطهرها وأحلامها على امتداد الكون لتقول بصوت عالٍ إننا الأطفال اللذين يبنون جسور المحبة والتآلف ببن شعوبنا العربية لنحذف من أدمغتنا تلك الحدود التي رسمها الاستعمار ليمزق شعوبنا العربية

ومعا سوف نتحدى المستحيل لمحاربة الجهل والفقر والمرض لبناء أوطاننا سليمة متعافية .

هذا وقد صممت الهيئة التنظيمية للمؤتمر في هيكلها التنظيمي على النحو التالي :-

* الدكتورة سامية كيحل سفيرة التحدي ورئيسة مؤسسة صوت المرأة الجزائرية في الجزائر رئيسة للمؤتمر.

*الدكتور عباس أحمد ألأسدي رئيس مؤسسة التعاون الدولية للتنمية المستدامة في العراق النائب الأول لرئيسة المؤتمر /رئيساً للجنة العلمية.

* الدكتور صادق الخير الله النائب الثاني لرئيسة المؤتمر /رئيساً للجنة الإدارية.

*الدكتورة معالي ألجميلي الأمين العام للمؤتمر.

*الدكتور خيري إبراهيم مراد المستشار القانوني للمؤتمر.

*الدكتورة شيرين شوقي أمينة سر المؤتمر.

*الدكتور كوثر قاسمي سكرتير المؤتمر.

*رئيس اللجنة العلمية النائب الأول لرئيسة المؤتمر الدكتور عباس أحمد ألأسدي.

* رئيس اللجنة الإدارية للمؤتمر النائب الثاني لرئيسة المؤتمر الدكتور صادق الخير الله.

* وتضم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتورة سامية كيحل والدكتورة معالي ألجميلي والدكتور صادق الخير الله