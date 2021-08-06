الرئاسة اللبنانية والبرلمان يتابعان تطورات المنطقة الحدودية

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جي بي سي نيوز :- أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون توجيهاته للاهتمام بالسكان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في القرى والبلدات التي تعرضت للقصف الاسرائيلي تحسبا لأي تصعيد وتوفير الحاجات الضرورية لهم.

وتابع عون ظهر اليوم، التطورات التي شهدتها المنطقة الحدودية الجنوبية والقصف الإسرائيلي الذي تعرضت له قرى وبلدات حدودية عدة.

وتلقى الرئيس عون تقارير من قيادة الجيش عن ملابسات ما حصل والإجراءات التي اتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة بالتعاون مع قيادة قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل".

بري: "إسرائيل" لا تفهم إلا لغة الوحدة والمقاومة

و قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن "ما حصل اليوم وأمس يؤكد أن العدو لا يفهم إلا لغة الوحدة المقاومة"، معتبراً أن "الرد الوطني السريع يكون بمسارعة المعنيين القيام بفعل وطني صادق مقاوم للمصالح الشخصية الضيقة".

بري قال في بيان له اليوم الجمعة: "لو كانت بيانات الإدانة تردع الكيان الإسرائيلي لكانت فلسطين تحررت بعد أيام قليلة من احتلالها".

وأكّد بري أن "الموقف البديهي والرد الوطني السريع على ما حصل ويحصل يجب أن يكون بمسارعة المعنيين بالشأن الحكومي القيام بفعل وطني صادق مقاوم للمصالح الشخصية الضيقه والحصص الطائفية البغيضة يقفل من خلاله كل الأبواب المشرّعة على التعطيل والفراغ في مؤسسات الدولة".

كلام بري جاء بعد رد المقاومة اليوم على الغارات الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في الجرمق والشواكير.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن أنّ "مجموعات الشهيدين علي كامل محسن ومحمد قاسم طحّان قصفت محيط مواقع الاحتلال بمزارع شبعا".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + وكالات