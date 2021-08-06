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أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني يحذر من النهجان: «اجري على الدكتور» ()

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أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني يحذر من النهجان: «اجري على الدكتور» (فيديو) أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني يحذر من النهجان: «اجري على الدكتور» ()

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أفضل تصرف عند اكتشاف حالة ضيق التنفس بعد بذل مجهود صغير، هو التوجه إلى الطبيب فورًا، معلقًا: «اجري على الدكتور».

وتابع «موافي»، خلال برنامج «ربي زدني علمًا» على قناة صدى البلد: «أحيانًا قد لا يكون هناك مشكلة لكن غالبًا ما يعاني مريض ضيق التنفس من مشكلات في الرئة أو حساسية الصدر، أو مشاكل في القلب».

وأضاف: «يفضل إجراء موجات صوتية على القلب قبل الذهاب إلى الطبيب لتوفير الوقت»، محذرًا من أن النهجان عرض مهم جدًا، ويجب الانتباه له ومعالجته فورًا.

المصرى اليوم

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