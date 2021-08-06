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مصطفى بكري: سامح شكري وزير الخارجية يبذل جهودا كبيرة للدفاع عن ()

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مصطفى بكري: سامح شكري وزير الخارجية يبذل جهودا كبيرة للدفاع عن مصر (فيديو) مصطفى بكري: سامح شكري وزير الخارجية يبذل جهودا كبيرة للدفاع عن ()

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن السياسة الخارجية المصرية تراعي المصلحة الوطنية المصرية ومصلحة القومية العربية.

وتابع بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد: «لدينا وزير خارجية يؤكد أن الدبلوماسية المصرية متفردة على الساحة العربية، وذلك بسبب مواقفه ودفاعه عن ثوابت الوطن والأمة واتصالاته التي يجريها ورحلاته المكوكية التي لا يتوقف عنها».

وأضاف: «الوزير سامح شكري من الوزراء الذين يبذلون الجهد الكثير ويدافع عن الوطن والقضايا الأساسية في المحافل الدولية بإعداد قوي وبرؤية واضحة وبصراحة غير معهودة في العمليات الدبلوماسية».

المصرى اليوم

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