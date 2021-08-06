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ركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تنفيذ بعض الأفكار الخططية والفنية خلال المران مساء اليوم الجمعة.

كما شهد مران الفريق مجموعة من التدريبات الفنية تم التركيز خلالها على إنهاء الهجمة بأفضل شكل ممكن، حيث حرص كارتيرون على تصحيح أوضاع اللاعبين في أكثر من موقف مختلف.

وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة.

وشهدت الجلسة بين كارتيرون ولاعبي الزمالك رسائل تحفيزية قبل استئناف الفريق مباريات بطولة الدوري الممتاز بمواجهة غزل المحلة، حيث أكد المدير الفني للاعبين ضرورة خوض اللقاء من أجل الفوز فقط.

ويواجه الزمالك نظيره المحلة غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٨ من بطولة الدوري الممتاز.