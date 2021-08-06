تحت شعار «خلي موهبتك تتكلم»: «مستقبل وطن» ينظم «دوري» لاكتشاف المواهب في كرة القدم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة أسوان، فعاليات الموسم الثالث من دوري مستقبل وطن الذي يستهدف اكتشاف أكبر عدد ممكن من الموهوبين في لعبة كرة القدم، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وقال النائب حسن سيد خليل، أمين الحزب في محافظة أسوان، عضو مجلس النواب، إن الدوري يستهدف أكبر عدد من الشباب في المرحلة السنية من 18 إلى 35 سنة في كافة النجوع والقرى والمراكز والمدن في محافظة أسوان، وذلك خلال الفترة من 10 أغسطس الحالي حتى 20 سبتمبر المقبل تحت شعار «خلي موهبتك تتكلم».

وأضاف محمد حمدي عباس، أمين الشباب بالحزب في أسوان، أن الدوري يقام على ثلاث مراحل، تبدأ بمنافسات وتصفيات للفرق الرياضية المشاركة على مستوى الوحدات الحزبية في القرى والشياخات المختلفة، بينما تقام منافسات المرحلة الثانية على مستوى المراكز المختلفة وصولا إلى المرحلة الثالثة التي تكون على مستوى أمانة المحافظة بالكامل ليصعد فريق واحد يمثل محافظة أسوان بعد ذلك في التصفيات على مستوى الأمانة المركزية للحزب.

وأوضح محمد عبدالحفيظ، أمين العلاقات الحكومية بالحزب في أسوان، أحد ممثلي اللجنة المركزية لدوري مستقبل وطن، أنه توجد جوائز مالية وميداليات تذكارية للفرق الفائزة في الدوري في كافة مستويات الدوري، حيث تحصل الفرق الثلاثة الأولى في المستوى الأول على ميداليات كجائزة تذكارية، على أن يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة، وفى المستوى الثاني الخاص بالمراكز سوف يحصل الفريق الفائز الأول على ميدالية وكأس مع جائزة مادية ١٠ آلاف جنيه، والثاني سيحصل على ٨ آلاف جنيه وميدالية، والثالث ٥ آلاف جنيه وميدالية، وفى المستوى الثالث على مستوى المحافظة سوف يحصل الفريق الأول على ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة ٢٥ ألف جنيه والثاني ميدالية و٢٠ ألف جنيه والثالث ميدالية و١٥ ألف جنيه، مشيرا إلى أن دوري مستقبل وطن يتم تنظيمه في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لتقديم الخدمات للشباب واكتشاف مواهبهم وتحقيق حلمهم.