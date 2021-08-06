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"النصر" يوافق على إعارة أسامة الخلف لـ "الطائي"

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"النصر" يوافق على إعارة أسامة الخلف لـ "الطائي" "النصر" يوافق على إعارة أسامة الخلف لـ "الطائي"
لمدة موسم رياضي واحد

أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، عن موافقته على إعارة لاعبه أسامة الخلف إلى الوافد الجديد لدوري المحترفين نادي الطائي، لمدة موسم رياضي واحد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي العاصمي تغريدة عبر موقع "تويتر" قال فيها: "وافقت إدارة نادي النصر على إعارة اللاعب أسامة الخلف لنادي الطائي لمدة موسم رياضي واحد".


وتمنى نادي النصر في بيانه، النجاح للاعبه أسامة الخلف في تجربته القادمة مع الطائي.

وكان اللاعب قد انتقل إلى صفوف فريق النصر، في صيف عام 2020 قادماً من الحزم، حيث وقع على عقدٍ يمتد حتى 2024.

وخاض أسامة الخلف مع فريق النصر، خلال الموسم الماضي، 19 مباراة معظمها كان بديلاً.النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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