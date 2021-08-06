«مشروعات النواب» توصي بإدراج الاعتمادات المالية المنصوص عليها في القانون ضمن الموازنة

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أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب بضرورة إدراج الاعتمادات المالية اللازمة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 152 لسنة 2020، بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى رفع قدراتها التنافسية، ووضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التي يحددها، وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلى الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وطالبت في تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2021 /2022، بعدد من التوصيات منها توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب على ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في الجامعات، ووجود رؤية واضحة ومحددة وبرنامج تنفيذي مشترك بين كل من وزارة التخطيط ووزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات التي تربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ودعت لجنة المشروعات إلى ضرورة توفير التمويل اللازم للحوافز والضمانات الواردة في القانون 152 لسنة 2020، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولدمجها في الاقتصاد الرسمي، وضرورة توفير أماكن بالمناطق الصناعية للورش القائمة بالمناطق السكنية.

كما طالبت اللجنة، وزارة التخطيط بإفادة اللجنة ببيان يوضح إجمالي وتفاصيل المبالغ المدرجة لكافة أوجه الدعم المالية وغير المالية لتمويل وخدمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك على مستوى الوزارات وموازناتها وأبوابها وبنودها، وذلك لإمكان المتابعة وتقييم الأداء، ووصولا للهدف المتمثل في دفع هذا القطاع وفقا للتوقيتات المحددة لذلك.