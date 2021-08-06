محافظ الأقصر يتفقد طريق المسار السياحي وطلاء الواجهات أمام «الكباش» الفرعوني

اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية تفقد خلالها طريق المسار السياحي ومدخل الأقصر من الناحية الجنوبية وطريق العوامية، حيث تفقد الأسوار الجاري عملها على الطريق السياحي، ووجه بالاهتمام بالنظافة العامة بالطريق.
كما تفقد محافظ الأقصر أعمال تطوير الشوارع الرئيسية وطلاء الواجهات بما يتناسب مع المظهر الحضاري اللائق للمدينة، والمسندة إلى جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، وذلك بالإضافة إلى الأعمال التي يقوم بها جهاز التعمير في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ووجّه المحافظ بمتابعة أعمال طلاء الواجهات والاهتمام بالأسطح أعلى المنازل.
رافق المحافظ خلال جولته، كل من لواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشيؤون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات، والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء، ومسؤولي المتابعة الميدانية.