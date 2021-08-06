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محافظ الأقصر يتفقد طريق المسار السياحي وطلاء الواجهات أمام «الكباش» الفرعوني

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محافظ الأقصر يتفقد طريق المسار السياحي وطلاء الواجهات أمام «الكباش» الفرعوني محافظ الأقصر يتفقد طريق المسار السياحي وطلاء الواجهات أمام «الكباش» الفرعوني

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قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية تفقد خلالها طريق المسار السياحي ومدخل الأقصر من الناحية الجنوبية وطريق العوامية، حيث تفقد الأسوار الجاري عملها على الطريق السياحي، ووجه بالاهتمام بالنظافة العامة بالطريق.

كما تفقد محافظ الأقصر أعمال تطوير الشوارع الرئيسية وطلاء الواجهات بما يتناسب مع المظهر الحضاري اللائق للمدينة، والمسندة إلى جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، وذلك بالإضافة إلى الأعمال التي يقوم بها جهاز التعمير في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ووجّه المحافظ بمتابعة أعمال طلاء الواجهات والاهتمام بالأسطح أعلى المنازل.

رافق المحافظ خلال جولته، كل من لواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشيؤون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات، والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء، ومسؤولي المتابعة الميدانية.

المصرى اليوم

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