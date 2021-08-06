أخبار عاجلة

قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس -
وزير التعليم : حجب نتيجة أبناء نائب الشرقية لتسريبها على فيسبوك -
"لغز مرض كوفيد الطويل".. علماء يتوصلون أخيرًا للسبب! -
"الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة والعنوان "تحديث أبل" -
فضل صيام يوم عاشوراء .. والدعاء المستجاب فيه -
سمكة الأسد تهدد الحياة البحرية.. والحل قد يكون في لذة طعمها -
فيديو.. شاهد ما فعله مقاتلو طالبان في مدينة ألعاب بأفغانستان -
"طوارئ أجياد" بمكة يُجري قرابة 73 ألف تحليل مخبري في 6 أشهر -
"قلوبنا مع الشعب الأفغاني".. "بوش" الابن وزوجته يعبران عن حزنهما -
أكثر من 900 مستفيد من برامج الدمج الاجتماعي لـ"إخاء" العام الماضي‎‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

مخاوف أمريكية بشأن ترسانة الصين النووية

Print
مخاوف أمريكية بشأن ترسانة الصين النووية مخاوف أمريكية بشأن ترسانة الصين النووية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عبر عن قلقه العميق بشأن تنامي ترسانة الصين النووية خلال اجتماع مع وزراء خارجية الدول الآسيوية والدول الشريكة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن شارك في المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا مع وزراء خارجية 26 دولة مشاركة.

وفي كلمته أمام المنتدى، دعا بلينكن الصين إلى وقف السلوك «الاستفزازي» في بحر الصين الجنوبي و«أثار مخاوف جدية بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في التبت، وهونج كونج وشينجيانج».

وشدد بلينكن على أهمية الديمقراطية والشفافية والمساءلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأوضح جهود الولايات المتحدة للتصدي لوباء كورونا، بما في ذلك تقديم أكثر من 500 مليون جرعة لقاح آمنة وفعالة إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين «Gavi» لتوزيعها بواسطة كوفاكس «COVAX» و80 مليون لقاح من إمدادات الولايات المتحدة لمساعدة البلدان المحتاجة، بما في ذلك 23 مليون جرعة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وعلى صعيد التوترات مع الصين، دعا بلينكن جمهورية الصين الشعبية إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي للبحار، ووقف سلوكها الاستفزازي في بحر الصين الجنوبي.

وأثار الوزير مخاوفة بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في التبت وهونج كونج وشينجيانج.

وأشار إلى القلق العميق إزاء النمو السريع للترسانة النووية للصين، وهو الأمر الذي يسلط الضوء على «كيف انحرفت بكين بشكل حاد عن استراتيجيتها النووية القائمة منذ عقود على أساس الحد الأدنى من الردع».

وانضم بلينكن إلى الدول الأخرى في الدعوة إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

وحث الوزير جميع الدول الأعضاء في المنتدى على الضغط على النظام العسكري في بورما لإنهاء العنف ودعم شعب بورما في سعيه للعودة إلى الحكم الديمقراطي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس

قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس

وزير التعليم : حجب نتيجة أبناء نائب الشرقية لتسريبها على فيسبوك

وزير التعليم : حجب نتيجة أبناء نائب الشرقية لتسريبها على فيسبوك

«تهديد بالإيذاء».. الداخلية تكشف حقيقة خلافات «أصحاب بازارات الغردقة» (التفاصيل)

«تهديد بالإيذاء».. الداخلية تكشف حقيقة خلافات «أصحاب بازارات الغردقة» (التفاصيل)

فضل صيام يوم عاشوراء .. والدعاء المستجاب فيه

فضل صيام يوم عاشوراء .. والدعاء المستجاب فيه