مخاوف أمريكية بشأن ترسانة الصين النووية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عبر عن قلقه العميق بشأن تنامي ترسانة الصين النووية خلال اجتماع مع وزراء خارجية الدول الآسيوية والدول الشريكة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن شارك في المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا مع وزراء خارجية 26 دولة مشاركة.

وفي كلمته أمام المنتدى، دعا بلينكن الصين إلى وقف السلوك «الاستفزازي» في بحر الصين الجنوبي و«أثار مخاوف جدية بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في التبت، وهونج كونج وشينجيانج».

وشدد بلينكن على أهمية الديمقراطية والشفافية والمساءلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأوضح جهود الولايات المتحدة للتصدي لوباء كورونا، بما في ذلك تقديم أكثر من 500 مليون جرعة لقاح آمنة وفعالة إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين «Gavi» لتوزيعها بواسطة كوفاكس «COVAX» و80 مليون لقاح من إمدادات الولايات المتحدة لمساعدة البلدان المحتاجة، بما في ذلك 23 مليون جرعة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وعلى صعيد التوترات مع الصين، دعا بلينكن جمهورية الصين الشعبية إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي للبحار، ووقف سلوكها الاستفزازي في بحر الصين الجنوبي.

وأثار الوزير مخاوفة بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في التبت وهونج كونج وشينجيانج.

وأشار إلى القلق العميق إزاء النمو السريع للترسانة النووية للصين، وهو الأمر الذي يسلط الضوء على «كيف انحرفت بكين بشكل حاد عن استراتيجيتها النووية القائمة منذ عقود على أساس الحد الأدنى من الردع».

وانضم بلينكن إلى الدول الأخرى في الدعوة إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

وحث الوزير جميع الدول الأعضاء في المنتدى على الضغط على النظام العسكري في بورما لإنهاء العنف ودعم شعب بورما في سعيه للعودة إلى الحكم الديمقراطي.