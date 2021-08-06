محافظ الأقصر: تعديل تصميم بعض الميادين بطريق المطار لتلائم المظهر الحضاري للمدينة

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تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الجمعة، طريق المطار موجهًا بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، والاهتمام بجوانب الترع والمصارف المتوازية مع طريق المطار والمتعامدة عليه.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من المهندس الاستشاري المسؤول عن المشروع، حيث طلب المحافظ تعديل بعض الميادين بطريق المطار بصورة تتلاءم مع السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق، وكان ذلك بحضور العميد ضياء ماهر مدير إدارة المرور، حيث ستتم مراجعة تصميمات الميادين واعتمادها من الناحية الفنية المرورية.

كما وجه محافظ الأقصر بسرعة التواصل مع الهيئة العامة للطرق والكباري لسرعة عمل الإصلاحات اللازمة بطريق المطار، وكذلك الاهتمام بالمداخل والمخارج على هذا الطريق .