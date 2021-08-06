محافظ الأقصر: تعديل تصميم بعض الميادين بطريق المطار لتلائم المظهر الحضاري للمدينة

اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الجمعة، طريق المطار موجهًا بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، والاهتمام بجوانب الترع والمصارف المتوازية مع طريق المطار والمتعامدة عليه.
واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من المهندس الاستشاري المسؤول عن المشروع، حيث طلب المحافظ تعديل بعض الميادين بطريق المطار بصورة تتلاءم مع السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق، وكان ذلك بحضور العميد ضياء ماهر مدير إدارة المرور، حيث ستتم مراجعة تصميمات الميادين واعتمادها من الناحية الفنية المرورية.
كما وجه محافظ الأقصر بسرعة التواصل مع الهيئة العامة للطرق والكباري لسرعة عمل الإصلاحات اللازمة بطريق المطار، وكذلك الاهتمام بالمداخل والمخارج على هذا الطريق .