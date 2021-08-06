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أصدرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا، تصاريح لـ8 شركات طيران روسية لإجراء رحلات منتظمة إلى المنتجعات السياحية المصرية في الغردقة وشرم الشيخ.

ومنحت هذه التصاريح لشركات «إيروفلوت» و«بابيدا» و«راسيا» و«إس 7» و«سمارت أفيا» و«أورال للطيران» و«نورد ويند» و«أزور آير».

وأعلن مركز العمليات الروسي لمحاربة فيروس كورونا عن استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ في مصر اعتبارا من 9 أغسطس.

وأشار المركز إلى أنه «ستتم زيادة الرحلات إلى مصر بمساري موسكو – الغردقة وموسكو – شرم الشيخ، بـ5 رحلات في الأسبوع لكل مسار منهما»، وهناك قرار بشأن الزيادة اللاحقة لعدد الرحلات سيتخذ بناء على نتائج زيارة الوفد الروسي إلى مصر لتقييم الوضع الوبائي هناك.