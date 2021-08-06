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سيدات كندا يهزمن السويد ويحرزن ذهبية كرة القدم "أولمبياد طوكيو 2020"

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سيدات كندا يهزمن السويد ويحرزن ذهبية كرة القدم "أولمبياد طوكيو 2020" سيدات كندا يهزمن السويد ويحرزن ذهبية كرة القدم "أولمبياد طوكيو 2020"
بثلاثة أهداف لهدفين بركلات الترجيح

سيدات كندا يهزمن السويد ويحرزن ذهبية كرة القدم

أحرز الكندي الميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم للسيدات، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في الألعاب الأولمبية، وذلك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بفوزه على نظيره السويدي (3-2) بركلات الترجيح، في المباراة النهائية.

ووضعت السويدية ستينا بلاكستينيوس بلادها في المقدمة بهدف سجلته في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

وردت الكندية المخضرمة كريستين سينكلر (38 عاماً) بهدف التعادل في الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "نيسان" بمدينة يوكوهاما.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، وانتهت بفوز كندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما الميدالية البرونزية فقد ذهبت إلى المنتخب الأمريكي الذي تغلب بدوره على نظيره الأسترالي (4-3) في مباراة تحديد المركز الثالث، التي جمعتهما على استاد "كاشيما سوكر" في مدينة كاشيما اليابانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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