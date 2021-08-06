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فوجو.. انتخاب المملكة نائبًا لرئيس لجنة التراث العالمي في "اليونسكو"

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فوجو.. انتخاب المملكة نائبًا لرئيس لجنة التراث العالمي في "اليونسكو" فوجو.. انتخاب المملكة نائبًا لرئيس لجنة التراث العالمي في "اليونسكو"
"هيفاء بنت عبدالعزيز": إجماع على مشروع لبناء قدرات العاملين

فوجو.. انتخاب المملكة نائبًا لرئيس لجنة التراث العالمي في

‏‎انتخبت الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، المملكة العربية السعودية لتكون نائبًا للرئيس عن المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي للمدة ما بين 2021 - 2023م، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الرابعة والأربعين للجنة في مدينة فوجو الصينية.

وعدّت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن -المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو- انتخاب المملكة ثمرة لدورها البارز في دعم التراث وجهودها المبذولة من أجل توثيق الإرث الإنساني المشترك بجانب الدول الأعضاء في اللجنة، وتحقيق أهداف المنظمة بشكل عام وأهداف لجنة التراث العالمي بشكل خاص.

‏‎وأشارت إلى أن لجنة التراث العالمي قد اعتمدت بإجماع أعضائها كافةً مشروع القرار المقدم من المملكة لبناء قدرات العاملين في مجال التراث للعشر سنوات القادمة، مما سيسهم في تعزيز التنوع الجغرافي للخبراء، وتمكين الكفاءات الإقليمية، ووضع خطط وتدابير لحماية مواقع التراث الثقافي المهددة بالخطر، إلى جانب رفع الكفاءات التقنية والمهنية للشباب والخبراء في مجال التراث العالمي على حدٍّ سواء.

وتُعنى اللجنة التابعة لـ"اليونسكو" -المؤلفة من ممثلي 21 دولة منتخبة من قبل الجمعية العمومية- بدراسة اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي، وفي مساعدة الخبراء لرفع التقارير حول المواقع وتقديم التقييم النهائي للحسم في قرار إدراج المواقع المقترحة ضمن قائمة التراث العالمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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