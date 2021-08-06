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وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر لبنان: ننصح بعدم اختبارنا

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وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر لبنان: ننصح بعدم اختبارنا وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر لبنان: ننصح بعدم اختبارنا

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قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، إنه بإمكان إسرائيل زيادة الوضع اللبناني هشاشة.

جاء تحذير جانتس إلى لبنان، على خلفية ثاني جولة من القصف المتبادل عبر الحدود بين البلدين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وقال جانتس، في حديثه إلى القناة الـ12 الإسرائيلية الجمعة: لا مجال للسماح لـ«حزب الله» بالعبث بإسرائيل و«حزب الله» يعلم ذلك.

وأضاف: «وضع لبنان هش، وبإمكان إسرائيل أن تزيد الوضع اللبناني هشاشة».

وتابع: «ليس لإسرائيل أي مصالح في لبنان سوى الأمن، واختتم حديثه محذرًا اللبنانية: ننصح «حزب الله» والجيش اللبناني والحكومة اللبنانية بعدم اختبار إسرائيل.

كان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد قال إن استخدام إسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه، منذ 2006، ويؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته.

وأضاف عون: «ما حصل هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب».

واعتبر الرئيس اللبناني أن شكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لابد منها لردع إسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان.

وبحسب الرئاسة اللبنانية، فإن قيادة الجيش اللبناني أطلعت عون على نتائج التحقيقات المتعلقة بعملية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، أمس، والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

في غضون ذلك، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، من وزيرة الخارجية زينة عكر، تقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، وذلك على خلفية قصف الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية، يوم أمس الأربعاء.

المصرى اليوم

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