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ودعت مركب خوفو الأولي مكانها يوم أمس الخميس إلى المتحف المصري الكبير، وقال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة لـ«المصري اليوم» إن مركب خوفو تصل غدا السبت إلى مقرها الأخير بالمتحف الكبير، مشيرا إلى أنه قد سبق تنفيذ تجربتين بنجاح، وأن اهم تحدي في عملية النقل كان الخروج من مكانها ثم التحدي التالي هو دخول المركب إلى مقرها الأخير في المتحف.

ويتم ذلك مع إجراء تحويلات مرورية للتسهيل على المواطنين خلال فترة.

صور العربة الذكية المستخدمة لنقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس»

صور عربة نقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس»

صور عربة نقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس»

صور عربة نقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس»

مموكب الملك خوفو مركب الشمس

نقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس»

وتزامنا مع نقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس»، الحدث العظيم الدي تشهده البلاد من الساعة 6 مساء اليوم الجمعة حتي صباح الغد السبت، أعلنت إدارة المرور عن غلق كلى للطرق والمحاور المؤدية لخط سير موكب نقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس» من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصري الكبير.

التحويلات المرورية لنقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس»

وبما ان الموكب يستلزم إجراء غلق كلي أمام حركة المرور بالطرق والمحاور الآتية:

أولا: طريق الفيوم الصحراوي في الاتجاهين بداية من فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لبوابة خفرع لحدائق الأهرام حتى ميدان الرماية.

ثانيا: طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي في الاتجاهين بداية من ميدان الرماية حتى مناطق أسفل الطريق الدائري.

ثالثا: مناطق ميدان الرماية للاتجاه القادم من طريق المنصورية – كفرة نصار- شارع الأهرام- شارع الملك فيصل.

كما أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية الآتية للتيسير على المواطنين حيث أن عملية النقل تستلزم دقة متناهية، وتجميع المركب وإعادة بنائها كانت صعب للغاية لأنها كانت مجمعة من خلال «العاشق والمعشوق».

ولفت «شاكر» إلى أن هناك فريق من الأثريين والمرممين ومؤسسة الجايكا يقوم بتجميع مركب خوفو الثانية مستعينين بعمل أحمد يوسف المرمم المصري الذي استطاع تجميع مركب خوفو الأولي.

كما أشار «شاكر» إلى أن مراكب الشمس كان يتم تفكيكها باعتبار أحد الأدوات التي استخدمها الملك في العالم الآخر، ولا يجوز أن يستخدمها غيره وهذا هو السبب في تفكيك المركب، ودفنها بهذا الشكل كاشفا عن مفاجأة كان المصري القديم يقوم بترقيم قطع المركب بترتيب معين حتي يتم جمعها من جديد ليستخدمها الملك عند البعث.

تأمين عملية نقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس»

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين عملية نقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس» من المنطقة الأثرية بالهرم إلى المتحف المصري الكبير؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث.

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