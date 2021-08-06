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حسام موافي يكشف أسباب الصداع النصفي: «يأتي للأذكياء وليس الأغبياء» ()

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حسام موافي يكشف أسباب الصداع النصفي: «يأتي للأذكياء وليس الأغبياء» (فيديو) حسام موافي يكشف أسباب الصداع النصفي: «يأتي للأذكياء وليس الأغبياء» ()

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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب وأعراض الصداع.

وأضاف الدكتور حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أكثر أسباب الصداع يرجع لأسباب نفسية.

وأوضح حسام موافي: «إذا أحضرنا 100 مصاب بالصداع سنجد أن المرضى لا يتخطون 10 منهم والباقي صداع نفسي».

وأشار موافي إلى أن هناك نوعين من الصداع الأول هو الصداع النصفي ووصفه بـ«السخيف»، مشيرًا إلى أن السيدات أكثر عرضة للإصابة به خصوصًا قبل الدورة الشهرية، موضحًا أن الصداع النصفي يأتي للأذكياء أكثر من الأغبياء.

وتابع الدكتور حسام موافي أن النوع الثاني من الصداع هو الصداع العنقودي، وهو صداع نفسي وليس عضويًا.

المصرى اليوم

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