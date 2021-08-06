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شاهد.. إغلاق إشارة النسيم بالطائف يمتد لـ4 أشهر بدلًا من 5 أيام

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تسبّب في أزمة مرورية خانقة

شاهد.. إغلاق إشارة النسيم بالطائف يمتد لـ4 أشهر بدلًا من 5 أيام

بعد أن أغلقت أمانة الطائف إشارة النسيم المجاورة لمبنى الأمانة قبل حوالي أربعة أشهر؛ رغبة منها في عمل التجربة لمدة خمسة أيام لفك الاختناقات المرورية، إلا أنها وبكل أسف تركت التجربة تمتد عما حدد لها من وقت زمني، حتى أصبحت في عالم النسيان وتشكل ازدحاماً مرورياً مستمراً، وخصوصاً أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية؛ كونه يتوسط عدداً من المولات والمحال التجارية، ويمتدّ أيضاً إلى معارض السيارات وطريق الجنوب.

وتذمر العديد من المواطنين من عدم إعادة الإشارة المرورية إلى وضعها الطبيعي لتنظم حركة المركبات بشكل واضح، وتسهم بكل يسر وسهولة في ربط الشوارع الرئيسية ببعضها بدلاً من وضع التجربة العشوائية التي شوهت المنظر العام بالكثير من الصبات الخرسانية، في ظل صمت تام من إدارة المرور بالمحافظة وعدم تدخلها طيلة الفترة الماضية؛ لأن المشكلة التي تسببت في الازدحام المروري.

وبدورها "سبق" تواصلت مع أمانة الطائف عدة مرات للتوضيح عن استمرار إغلاق الإشارة المرورية، ولكنها لم ترد على الاستفسار المرسل لها.

شاهد.. إغلاق إشارة النسيم بالطائف يمتد لـ4 أشهر بدلًا من 5 أيام

شاهد.. إغلاق إشارة النسيم بالطائف يمتد لـ4 أشهر بدلًا من 5 أيام

شاهد.. إغلاق إشارة النسيم بالطائف يمتد لـ4 أشهر بدلًا من 5 أيام

شاهد.. إغلاق إشارة النسيم بالطائف يمتد لـ4 أشهر بدلًا من 5 أيام

شاهد.. إغلاق إشارة النسيم بالطائف يمتد لـ4 أشهر بدلًا من 5 أيام

شاهد.. إغلاق إشارة النسيم بالطائف يمتد لـ4 أشهر بدلًا من 5 أيام

شاهد.. إغلاق إشارة النسيم بالطائف يمتد لـ4 أشهر بدلًا من 5 أيام

شاهد.. إغلاق إشارة النسيم بالطائف يمتد لـ4 أشهر بدلًا من 5 أيام

شاهد.. إغلاق إشارة النسيم بالطائف يمتد لـ4 أشهر بدلًا من 5 أيام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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