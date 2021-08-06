«أقلهن مهرًا أكثرهن بركة».. عضو بـ«الشؤون الإسلامية» يكشف معيار النبي في بناء الأسر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن النبي (ص) أوصى من يُقدم على خطوة الزواج بأنه يجب أن يكون مستعدًا.

وأضاف هندي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن من لا يستطيع الزواج عليه أن يتوقف، وذكر حديث النبي (ص): «من استطاع منكم الباءة فليتزوج».

وأشار إلى أن كل علماء الإسلام قالوا إن الباءة هي القدرة على الزواج بكل أنواعها، سواء بدنية أو جسدية أو مادية.

وتابع: "النبي (ص) أعطانا معيارًا في بناء الأسرة، وهو معيار أخلاقي، ومعيار آخر يجب على الأسرة أن تسهل (أقلهن مهرًا أكثرهن بركة)».

وأوضح أن النبي (ص) قدم صاحب الخلق على صاحب المال، ثم جعل هناك حقوقًا مادية والقدرة على الإنفاق.