أخبار عاجلة

"لغز مرض كوفيد الطويل".. علماء يتوصلون أخيرًا للسبب! -
"الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة والعنوان "تحديث أبل" -
فضل صيام يوم عاشوراء .. والدعاء المستجاب فيه -
سمكة الأسد تهدد الحياة البحرية.. والحل قد يكون في لذة طعمها -
فيديو.. شاهد ما فعله مقاتلو طالبان في مدينة ألعاب بأفغانستان -
"طوارئ أجياد" بمكة يُجري قرابة 73 ألف تحليل مخبري في 6 أشهر -
"قلوبنا مع الشعب الأفغاني".. "بوش" الابن وزوجته يعبران عن حزنهما -
أكثر من 900 مستفيد من برامج الدمج الاجتماعي لـ"إخاء" العام الماضي‎‎ -
جمارك المطار تضبط مصرى يحمل جنسية أجنبية قبل تهريب عملات ذهبية و34 قطعة أثرية -
مياه الجيزة : الدفع بـ13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«أقلهن مهرًا أكثرهن بركة».. عضو بـ«الشؤون الإسلامية» يكشف معيار النبي في بناء الأسر

Print
«أقلهن مهرًا أكثرهن بركة».. عضو بـ«الشؤون الإسلامية» يكشف معيار النبي في بناء الأسر «أقلهن مهرًا أكثرهن بركة».. عضو بـ«الشؤون الإسلامية» يكشف معيار النبي في بناء الأسر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن النبي (ص) أوصى من يُقدم على خطوة الزواج بأنه يجب أن يكون مستعدًا.

وأضاف هندي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن من لا يستطيع الزواج عليه أن يتوقف، وذكر حديث النبي (ص): «من استطاع منكم الباءة فليتزوج».

وأشار إلى أن كل علماء الإسلام قالوا إن الباءة هي القدرة على الزواج بكل أنواعها، سواء بدنية أو جسدية أو مادية.

وتابع: "النبي (ص) أعطانا معيارًا في بناء الأسرة، وهو معيار أخلاقي، ومعيار آخر يجب على الأسرة أن تسهل (أقلهن مهرًا أكثرهن بركة)».

وأوضح أن النبي (ص) قدم صاحب الخلق على صاحب المال، ثم جعل هناك حقوقًا مادية والقدرة على الإنفاق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس

قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس

وزير التعليم : حجب نتيجة أبناء نائب الشرقية لتسريبها على فيسبوك

وزير التعليم : حجب نتيجة أبناء نائب الشرقية لتسريبها على فيسبوك

«تهديد بالإيذاء».. الداخلية تكشف حقيقة خلافات «أصحاب بازارات الغردقة» (التفاصيل)

«تهديد بالإيذاء».. الداخلية تكشف حقيقة خلافات «أصحاب بازارات الغردقة» (التفاصيل)

فضل صيام يوم عاشوراء .. والدعاء المستجاب فيه

فضل صيام يوم عاشوراء .. والدعاء المستجاب فيه