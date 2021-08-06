ضبط 204 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بالأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على ضبط الاسواق والتفتيش على جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وأعلن الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومباحث التموين وشرطة المرافق وبندر الأقصر.

وتمكنت الحملة من تحرير 4 محاضر بإجمالي وزن 204 كجم عبارة عن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ودواجن متبلة ولحوم مجمدة مقطعة ولحم مفروم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإخطار النيابة للتحقيق.