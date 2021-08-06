أمطار تصل إلى حد السيول والحرارة 45 درجة.. توقعات حالة الطقس غدًا

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة غدًا على أغلب الأنحاء يقارب حالة الطقس اليوم، وتستمر فرصة سقوط الأمطار خلال حالة الطقس غدًا، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض انخفاضًا طفيفًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وتكون درجة الحرارة العظمى الأعلى في مصر غدًا 45 درجة في الأقصر.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس شديد الحرارة رطبا في القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد، وحارا رطبا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ورطبا على جميع أنحاء مصر خلال ساعات الليل.

يرتفع الموج في البحر المتوسط بين متر ونصف ومترين وربع، والرياح شمالية غربية، وتكون حالته بين معتدلة ومضطربة، أما في البحر الأحمر فحالته معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر وربع ومترين.

تتوقع الأرصاد استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة وتكون رعدية أحيانًا على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد وتصل شدة الأمطار إلى حد السيول على حلايب وشلاتين.

تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وتكون الرياح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من جنوب الصعيد، وينخفض مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة.

تتكون الشبورة في الصباح الباكر على الطرق المتجهة من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

توقعات درجات الحرارة غدًا

تكون درجة الحرارة في القاهرة 42 للعظمى و29 للصغرى، والمحسوسة 44 درجة، وتنخفض درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 34-26 للعظمى والصغرى، والمحسوسة 37 درجة.

تكون درجة الحرارة الأعلى في مصر غدًا للمحسوسة 46 درجة في الأقصر، وتصل درجة الحرارة إلى 45 درجة في الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان وإدفو.

وتكون درجات الحرارة في الأقصر 45-28، أسوان 44-29، قنا 44-27، سوهاج 44-28، أبوسمبل 43-28، الوادي الجديد 43-27، أسيوط 43-28، بني سويف 43-28، الفيوم 43-28، المنيا 43-28، الإسماعيلية 42-24، القاهرة 42-29، الزقازيق 42-26، أبورماد 42-29، سيوة 41-25، شلاتين 41-30، شبين الكوم 41-27، نخل 41-18، رأس سدر 41-27، المنصورة 41-26، وادي النطرون 40-27، دمنهور 40-27، طنطا 40-27، السويس 40-26 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في شرم الشيخ 38-28، نويبع 38-27، الطور 38-28، رأس حدربة 37-31، الغردقة 37-28، العريش 37-25، رفح 36-24، السلوم 36-25، مرسى علم 36-28، طابا 36-27، كاترين 36-21، مطروح 34-26،، دمياط 35-26، بورسعيد 35-26، الإسكندرية 34-26، بلطيم 34-26 درجة.

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يستمر تكون الشبورة المائية في الصباح وتنشط الرياح على السواحل الغربية وتكون مثيرة للأتربة والرمال على جنوب الصعيد بما يخفض مستوى الرؤية الأفقية، ويستمر توقع سقوط الأمطار يومي السبت والأحد.

وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتبارًا من يوم الأحد انخفاضًا طفيفًا، وتكون درجتا الحرارة العظمى والمحسوسة على القاهرة والوجه البحري الأحد 39-41 وتنخفض يومي الإثنين والثلاثاء إلى 37-39، وتكون يوم الأربعاء والخميس إلى 38-40 درجة.

وتكون في جنوب الصعيد الأحد والإثنين إلى 44-45، وتنخفض الثلاثاء والأربعاء إلى 42-43، وترتفع الخميس إلى 43-44 درجة، ويتوقع أن تكون في شمال الصعيد الأحد 41-43، وتنخفض الإثنين إلى 38-40، ثم ترتفع الثلاثاء إلى 39-41، وتنخفض الأربعاء إلى 40-42، تم ترتفع الخميس إلى 44-43 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة على جنوب سيناء من الأحد إلى الثلاثاء إلى 39-42، وترتفع الأربعاء والخميس إلى 42-45 درجة، ويتوقع ان تكون في السواحل الشمالية الأحد إلى 33-36 درجة، وتنخفض الإثنين والثلاثاء إلى 32-35، وترتفع الأربعاء إلى 33-36، وتنخفض الخيمس إلى 32-35 درجة،

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