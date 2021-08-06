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مران اليوم: كارتيرون يُخفف الحمل البدني.. وتدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين

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مران الزمالك اليوم: كارتيرون يُخفف الحمل البدني.. وتدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين مران اليوم: كارتيرون يُخفف الحمل البدني.. وتدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين

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قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتخفيف الحمل البدني على الفريق على هامش المران مساء اليوم الجمعة.

وخاض لاعبو الفريق بعض التدريبات البدنية الخفيفة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالزمالك، استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

وخضع لاعبو الزمالك لبعض التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق المران الجماعي ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن خلال مباريات الدوري الممتاز المقبلة.

ويواجه الزمالك نظيره المحلة غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٨ من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة عن سلبية المسحة التي خضع لها الفريق أمس الخميس استعدادا لمواجهة غزل المحلة.

المصرى اليوم

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