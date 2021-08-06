أخبار عاجلة

"لغز مرض كوفيد الطويل".. علماء يتوصلون أخيرًا للسبب! -
"الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة والعنوان "تحديث أبل" -
فضل صيام يوم عاشوراء .. والدعاء المستجاب فيه -
سمكة الأسد تهدد الحياة البحرية.. والحل قد يكون في لذة طعمها -
فيديو.. شاهد ما فعله مقاتلو طالبان في مدينة ألعاب بأفغانستان -
"طوارئ أجياد" بمكة يُجري قرابة 73 ألف تحليل مخبري في 6 أشهر -
"قلوبنا مع الشعب الأفغاني".. "بوش" الابن وزوجته يعبران عن حزنهما -
أكثر من 900 مستفيد من برامج الدمج الاجتماعي لـ"إخاء" العام الماضي‎‎ -
جمارك المطار تضبط مصرى يحمل جنسية أجنبية قبل تهريب عملات ذهبية و34 قطعة أثرية -
مياه الجيزة : الدفع بـ13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

.. ابو قديس : دورة تكميلية استثنائية لطلبة التوجيهي في هذه الحالة فقط .. شاهد

Print
فيديو .. ابو قديس : دورة تكميلية استثنائية لطلبة التوجيهي في هذه الحالة فقط .. شاهد .. ابو قديس : دورة تكميلية استثنائية لطلبة التوجيهي في هذه الحالة فقط .. شاهد

جى بي سي نيوز - : رجح  وزير التربية محمد ابو قديس أن يتم عقد  دورة تكميلية استثنائية لطلبة الثانوية العامة لمن لم يحالفهم الحظ في العام الدراسي الحالي ،وذلك  بعد اعلان النتائج منتصف آب الحالي . .

وقال خلال اجتماع مع لجنة التعليم برئاسة النائب بلال المومني عقدت مؤخرا في المجلس إنه سيتخذ لقرار  المناسب على ضوء ما ستكون عليه النتائج  ، فإذا كانت النتائج مزعجة وغير طبيعية سنقررعقد الدورة   .

وحضر الاجتماع كل من النواب محمد ابو صعيليك  وخالد الشلول  و ، وطالب الصرايرة  ، وفايزة عضيبات ، ، ومحمد عبابنة، اضافة للنواب ناجح العدوان، وروعة الغرابلي  وعلي الطراونة، وفراس القضاة وفريد حداد،.  وسليمان مشاقبة، وصفاء المومني.

شاهد ماذا قال الوزير عن الدورة التكميلية لطلبة التوجيهي :

المصدر : المدينة نيوز -  بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
فيديو.. شاهد ما فعله مقاتلو طالبان في مدينة ألعاب بأفغانستان

فيديو.. شاهد ما فعله مقاتلو طالبان في مدينة ألعاب بأفغانستان

خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور

خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو)

وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو)