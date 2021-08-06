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جى بي سي نيوز - : رجح وزير التربية محمد ابو قديس أن يتم عقد دورة تكميلية استثنائية لطلبة الثانوية العامة لمن لم يحالفهم الحظ في العام الدراسي الحالي ،وذلك بعد اعلان النتائج منتصف آب الحالي . .

وقال خلال اجتماع مع لجنة التعليم برئاسة النائب بلال المومني عقدت مؤخرا في المجلس إنه سيتخذ لقرار المناسب على ضوء ما ستكون عليه النتائج ، فإذا كانت النتائج مزعجة وغير طبيعية سنقررعقد الدورة .

وحضر الاجتماع كل من النواب محمد ابو صعيليك وخالد الشلول و ، وطالب الصرايرة ، وفايزة عضيبات ، ، ومحمد عبابنة، اضافة للنواب ناجح العدوان، وروعة الغرابلي وعلي الطراونة، وفراس القضاة وفريد حداد،. وسليمان مشاقبة، وصفاء المومني.

شاهد ماذا قال الوزير عن الدورة التكميلية لطلبة التوجيهي :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا