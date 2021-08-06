أخبار عاجلة

"لغز مرض كوفيد الطويل".. علماء يتوصلون أخيرًا للسبب! -
"الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة والعنوان "تحديث أبل" -
فضل صيام يوم عاشوراء .. والدعاء المستجاب فيه -
سمكة الأسد تهدد الحياة البحرية.. والحل قد يكون في لذة طعمها -
فيديو.. شاهد ما فعله مقاتلو طالبان في مدينة ألعاب بأفغانستان -
"طوارئ أجياد" بمكة يُجري قرابة 73 ألف تحليل مخبري في 6 أشهر -
"قلوبنا مع الشعب الأفغاني".. "بوش" الابن وزوجته يعبران عن حزنهما -
أكثر من 900 مستفيد من برامج الدمج الاجتماعي لـ"إخاء" العام الماضي‎‎ -
جمارك المطار تضبط مصرى يحمل جنسية أجنبية قبل تهريب عملات ذهبية و34 قطعة أثرية -
مياه الجيزة : الدفع بـ13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأهلي يستقر على الإطاحة بالثنائي الأجنبي

Print
الأهلي يستقر على الإطاحة بالثنائي الأجنبي الأهلي يستقر على الإطاحة بالثنائي الأجنبي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع المدير الفني بيتسو موسيماني على الاستغناء عن خدمات الثنائي الأجنبي جونيور أجايي ووالتر بواليا مع نهاية الموسم الجاري.

ويبحث الأهلي عن عرض بيع لأجايي في الوقت الذي يدرس فيه إعارة والتر بواليا لأحد الأندية الخليجية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب الأهلي من حسم صفقتين أجنبيتين بشكل رسمي بالتعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكوسون.

وفي الوقت نفسه يبقي الأهلي على خدمات الثلاثي الأجنبي بدر بانون وعلي معلول وأليو ديانج، حيث يرى مسؤولو النادي الأحمر صعوبة بيع «ديانج» لعدم وجود البديل المميز لتعويض رحيله.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس

قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس

وزير التعليم : حجب نتيجة أبناء نائب الشرقية لتسريبها على فيسبوك

وزير التعليم : حجب نتيجة أبناء نائب الشرقية لتسريبها على فيسبوك

«تهديد بالإيذاء».. الداخلية تكشف حقيقة خلافات «أصحاب بازارات الغردقة» (التفاصيل)

«تهديد بالإيذاء».. الداخلية تكشف حقيقة خلافات «أصحاب بازارات الغردقة» (التفاصيل)

فضل صيام يوم عاشوراء .. والدعاء المستجاب فيه

فضل صيام يوم عاشوراء .. والدعاء المستجاب فيه