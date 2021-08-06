الأهلي يستقر على الإطاحة بالثنائي الأجنبي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع المدير الفني بيتسو موسيماني على الاستغناء عن خدمات الثنائي الأجنبي جونيور أجايي ووالتر بواليا مع نهاية الموسم الجاري.

ويبحث الأهلي عن عرض بيع لأجايي في الوقت الذي يدرس فيه إعارة والتر بواليا لأحد الأندية الخليجية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب الأهلي من حسم صفقتين أجنبيتين بشكل رسمي بالتعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكوسون.

وفي الوقت نفسه يبقي الأهلي على خدمات الثلاثي الأجنبي بدر بانون وعلي معلول وأليو ديانج، حيث يرى مسؤولو النادي الأحمر صعوبة بيع «ديانج» لعدم وجود البديل المميز لتعويض رحيله.