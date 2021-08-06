وزارة الرياضة تختتم فعاليات الفوج الأول من «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات الفوج الأول من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم)، خلال الفترة من (1- 8) أغسطس، بإجمالي 1500 مشارك ومشاركة مقسمة على فوجين، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

وتنافس المشاركون في مسابقة «الحلم المصري» في مجالات«الفن التعبيري، المسرح، إلقاء الشعر، الغناء الفردي، الكورال، تأليف الشعر، العزف الفردي، الإنشاد الديني»، حيث ضم الفوج الأول محافظات «القاهرة، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الأقصر، بورسعيد، مرسي مطروح، البحيرة، بني سويف، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، سوهاج)، فيما يضم الفوج الثاني محافظات «أسوان، الجيزة، السويس، قنا، المنوفية، المنيا، دمياط».

حضر حفل الختام الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة هدي أبوضيف عضوا مكتب ذوي القدرات والهمم بالوزارة، حيث تضمن الحفل فقرات فنية لبعض المحافظات المشاركة كما تم استعراض نتائج الفوج الأول من المسابقة، حيث حصد المركز الأول في مجال الفن التعبيري مناصفة محافظتي «الغربية والقليوبية»، وفاز بالمركز الثاني مناصفة محافظتي «بورسعيد، وشمال سيناء»، وفاز بالمركز الثالث مناصفة محافظتي «البحيرة، والقاهرة»، وفي مجال الاسكتش فاز بالمركز الأول مناصفة محافظتي «الغربية، بور سعيد»، وفاز بالمركز الثاني مناصفة محافظتي «سوهاج، شمال سيناء»، وفاز بالمركز الثالث مناصفة محافظتي «كفر الشيخ، الوادي الجديد».

وفي مجال العروض المسرحية فازت بالمركز الأول محافظة بور سعيد، وفاز بالمركز الثاني مناصفة محافظتي «كفرالشيح، سوهاج»، وفاز بالمركز الثالث مناصفة محافظتي «القاهرة، الوادي الجديد»، وفي مجال تأليف الشعر فاز متسابقون ممثلون عن محافظات «الغربية، الأقصر، البحيرة»، وفي مجال إلقاء الشعر فاز متسابقون ممثلون عن محافظات «الأقصر، الوادي الجديد، كفر الشيخ»، وفي مجال الإنشاد الديني فاز بالمركز الأول متسابقون ممثلون عن محافظات «جنوب سيناء، القليوبية»، وفاز بالمركز الثاني متسابقون ممثلون عن محافظتي «القاهرة، كفر الشيخ»، وفاز بالمركز الثالث متسابقون ممثلون عن محافظات «القاهرة، والغربية».

فيما فاز بالمركز الأول في مجال الإنشاد الديني(الحركي) متسابقون ممثلون عن محافظات «القليوبية، القاهرة، بور سعيد»، وفي مجال الغناء الجماعي فاز ممثلون من محافظات «كفر الشيخ، بني سويف، بورسعيد»، وفي مجال الغناء الفردي فاز ممثلون عن محافظات «البحيرة، كفر الشيخ، بني سويف».

تجدر الإشارة إلى ان مسابقة «الحلم المصري» تهدف إلى دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، تنمية المواهب والقدرات لدى شريحة ذوي الهمم، واكتشاف المواهب لدى شريحة ذوي الهمم بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، علاوة على زيادة الانتماء لدى ذوي الهمم وغرس القيم والمثل لديهم.