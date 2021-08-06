تفاصيل وخط سير موكب نقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس».. تجنب هذه الطرق

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تزامنا مع نقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس»، الحدث العظيم الدي تشهده البلاد من الساعة 6 مساء اليوم الجمعة حتي صباح الغد السبت، أعلنت إدارة المرور عن غلق كلى للطرق والمحاور المؤدية لخط سير موكب نقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس» من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصري الكبير.

ويتم ذلك مع إجراء تحويلات مرورية للتسهيل على المواطنين خلال فترة.

نقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس»

ودعت مركب خوفو الأولي مكانها يوم أمس الخميس إلى المتحف المصري الكبير، وقال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة لـ«المصري اليوم» إن مركب خوفو تصل غدا السبت إلى مقرها الأخير بالمتحف الكبير، مشيرا إلى أنه قد سبق تنفيذ تجربتين بنجاح، وأن اهم تحدي في عملية النقل كان الخروج من مكانها ثم التحدي التالي هو دخول المركب إلى مقرها الأخير في المتحف.

التحويلات المرورية لنقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس»

وبما ان الموكب يستلزم إجراء غلق كلي أمام حركة المرور بالطرق والمحاور الآتية:

أولا: طريق الفيوم الصحراوي في الاتجاهين بداية من فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لبوابة خفرع لحدائق الأهرام حتى ميدان الرماية.

ثانيا: طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي في الاتجاهين بداية من ميدان الرماية حتى مناطق أسفل الطريق الدائري.

ثالثا: مناطق ميدان الرماية للاتجاه القادم من طريق المنصورية – كفرة نصار- شارع الأهرام- شارع الملك فيصل.

كما أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية الآتية للتيسير على المواطنين.

والتحويلة المرورية الأولى:

- حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية وشارع الأهرام وشارع الملك فيصل ستقوم بالدوران من فتحه الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لبوابة خفرع بحدائق الأهرام «موقع الغلق»، والعودة بطريق الفيوم ثم السير يمينا بطريق الواحات.

ثم الصعود أعلى الطريق الدائري والنزول عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق المنصورية والمنزل

المؤدي إلى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام والملك فيصل.

أما عن التحويلة المرورية الثانية فهى لحركة المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية وشارع الأهرام وشارع الملك فيصل.

يتم الصعود أعلى الطريق الدائري عن طريق المطلع المؤدي إلى مناطق المريوطية والوراق ثم النزول مرة أخرى عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق المنصورية والمنزل المؤدي إلى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام والملك فيصل.

أما عن حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه مناطق مدينة حدائق الأهرام وطريق الفيوم ومدينة الضباط بالرماية وطريق الواحات، فسوف يتم السير يمينا باتجاه شارع محمد حجازي المتفرع من طريق إسكندرية الصحراوي.

وقبل مطلع الطريق الدائري المشار إليه مباشرة، ثم استكمال السير حتى مطلع الطريق الدائري المؤدي إلى طريق الواحات ومناطق 6 أكتوبر، ثم السير يساراً بطريق الواحات اتجاه طريق الفيوم الصحراوي ومناطق مدينة حدائق الأهرام ومدينة الضباط بالرماية.

وبالنسبة للتحويلة المرورية الثالثة فسوف تكون لحركة المركبات القادمة من مناطق المنصورية والأهرام والملك فيصل وكفر نصار، وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم الصحراوي وطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي.

المتحف الكبير

ومناطق مدينة حدائق الأهرام ومدينة الضباط ومدينة 6 أكتوبر، حيث سيتم استكمال السير بطريق المنصورية اتجاه مناطق كرداسة ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائن بعد مناطق أسفل الطريق الدائري، ثم الصعود أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى طريق الواحات، ثم السير اتجاه طريق الفيوم الصحراوي ومناطق مدينة حدائق الأهرام ومدينة الضباط بالرماية.

وفي سياق متصل قال د. مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار لـ«المصري اليوم» إن المركب تم اكتشافها عام 1954 بالجانب الجنوبي من الهرم الأكبر وكانت موجودة في صورة 1214 قطعة مفككة وبها الحبال الخاصة بالمركب.

وأوضح كبير الأثريين أن الحاج أحمد يوسف وهو مرمم، هو من قام بجمع المركب وإعادة تركيبها إلى الشكل الأصلي لها، لافتا إلى أن عملية التجميع استلهمها من الرسوم التي توجد على المقابر المصرية القديمة إلى جانب أن الرجل قام بزيارة مدينة دمياط والعمل بها كعامل في صناعة المركب.

كما تابع أن عملية تجميع المركب وإعادة بنائها كانت صعب للغاية لأنها كانت مجمعة من خلال «العاشق والمعشوق».

ولفت «شاكر» إلى أن هناك فريق من الأثريين والمرممين ومؤسسة الجايكا يقوم بتجميع مركب خوفو الثانية مستعينين بعمل أحمد يوسف المرمم المصري الذي استطاع تجميع مركب خوفو الأولي.

كما أشار «شاكر» إلى أن مراكب الشمس كان يتم تفكيكها باعتبار أحد الأدوات التي استخدمها الملك في العالم الآخر، ولا يجوز أن يستخدمها غيره وهذا هو السبب في تفكيك المركب، ودفنها بهذا الشكل كاشفا عن مفاجأة كان المصري القديم يقوم بترقيم قطع المركب بترتيب معين حتي يتم جمعها من جديد ليستخدمها الملك عند البعث.

تأمين عملية نقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس»

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين عملية نقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس» من المنطقة الأثرية بالهرم إلى المتحف المصري الكبير؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث.