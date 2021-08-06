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ممدوح عيد يطمئن على الشناوي في ألمانيا

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ممدوح عيد يطمئن على الشناوي في ألمانيا ممدوح عيد يطمئن على الشناوي في ألمانيا

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حرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على زيارة أحمد الشناوي حارس مرمى فريق الكرة في ألمانيا للاطمئنان عليه بعد إجرائه لجراحة الرباط الصليبي في مدينة ميونيخ الألمانية.

وأجرى الشناوي بالأمس جراحة الرباط الصليبي بإحدى المستشفيات الألمانية بعدما فضلت إدارة بيراميدز إجراء الحارس للجراحة بالخارج، على أن يعود خلال أيام ليبدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي بالقاهرة على أمل عودته إلى الملاعب بأسرع وقت ممكن.

وحرص المهندس ممدوح عيد على زيارة الشناوي في المستشفى للاطمئنان عليه ورفع روحه المعنوية، والاطمئنان على نجاح الجراحة التي أجراها الحارس الدولي، حاملا معه رسائل الدعم والمحبة من مجلس إدارة النادي ومن زملائه اللاعبين ومن جميع أفراد أسرة نادي بيراميدز، مشيدا بالروح المعنوية العالية للحارس ومؤكدا أن نادي بيراميدز يدعمه بكل قوة من أجل العودة السريعة في الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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