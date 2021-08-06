العالم بلا «إيدز» فى 2030.. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته

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أكد خبراء ومسؤولون ومهتمون بمكافحة الوصم والتمييز ضد مرضى الإيدز أن العالم يستهدف القضاء على مرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) بحلول عام 2030، مشيرين إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التى اهتمت بهذا الشأن بإنشاء البرنامج الوطنى لمكافحة مرض الإيدز.

قال هانى موريس، مدير منظمة كاريتاس مصر والدلتا (الإسكندرية)، إنه خلال السنوات الأخيرة تسعى القيادة السياسية إلى دمج الفئات المهمشة داخل المجتمع المصرى، بهدف خلق مجتمع خالٍ تمامًا من الوصم والتمييز للتعايش مع مرض الإيدز، وذلك فى إطار الجمهورية الجديدة التى يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

جانب من المؤتمر

وأضاف «موريس»- خلال اللقاء الأول للقادة وصانعى القرار، الذى نظمته جمعية كاريتاس مصر والدلتا (الإسكندرية)، مساء أمس الأول، بالتعاون مع البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز فى وزارة الصحة، تحت عنوان «معًا نحو مجتمع خال من الوصم والتمييز»، بحضور ومشاركة القادة المجتمعين ومديرى القطاعات الحكومية المعنية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ- أن الجمعية أولت اهتمامًا كبيرًا بالفئات المُهمّشة، مثل «الأطفال بلا مأوى»، و«الأطفال المشردين».

وتابع: «لدينا اثنان من (أطفال بلا مأوى) تم عمل برامج تأهيلية لهما ومتابعتهما فى التعليم ومكافحة الوصم والتمييز إلى أن حصلا على مؤهلات عليا، وأحدهما تخرج فى كلية الهندسة (مدنى)، والآخر فى كلية الحاسب الآلى، فضلا عن ممارسة فنون البيانو والرسم، وحصل أحدهما على جائزة من منظمة اليونسكو ضمن 12 شخصًا على مستوى العالم».

مؤتمر الوصم والتمييز

ولفت «موريس» إلى أنه تتم مواجهة الوصم بالتوعية وبرامج التأهيل، فضلًا عن أن الدستور نص على المساواة، وأنه إذا تم رصد حالات وصم وتمييز يتم التدخل على الفور من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى.

وقال إن مصر بها 6 ملايين لاجئ من الدول العربية، ومصر الدولة الوحيدة فى العالم التى لا تبنى مخيمات للاجئين، وتتم معاملتهم نفس معاملة المصريين باعتبار أن مصر وطنهم الثانى ويحصلون على كل الخدمات.

مؤتمر الوصم والتمييز

وكشف أن «كاريتاس مصر» تستهدف سنويًا من جميع الفئات والبرامج لديها من 1.5 إلى 2.5 مليون مستفيد، يمثلون كل القطاعات والبرامج ما بين أطفال معرضين للخطر وأسرهم، وتنفيذ مشروعات صغيرة كتمكين اقتصادى وتمكين المرأة ومكافحة العنف وختان الإناث والأطفال قبل المدرسة ومكافحة الجذام ومرض الإيدز والمتعايشين معه.

وقال الدكتور عادل ملك، استشارى الوبائيات بمنظمة كاريتاس مصر، إن أسباب الوصم والتمييز تندرج فى نقص المعلومات والمفاهيم الخاطئة والربط بسلوكيات مرفوضة مجتمعيا والخوف والصمت والأخلاقيات المرفوضة، مشيرا إلى أن الإيدز موجود فى كل مكان ولا يجوز أن يكون لدينا إحساس كاذب بعدم انتشار المرض. وأوضح «ملك»، خلال مشاركته فى المؤتمر، أن الوصم والتمييز له آثار سلبية، من بينها الامتناع عن الامتثال للتشخيص وعدم الإقبال على الخدمات الوقائية، وعدم الإفصاح والإدانة ورفض تقديم الخدمة والخدمة المنقوصة والتهميش المجتمعى والتفكك الأسرى.

مؤتمر الوصم والتمييز

وأضاف استشارى الوبائيات بمنظمة كاريتاس مصر أن المستهدف عالميًا القضاء على فيروس الإيدز كمشكلة صحية عالمية بحلول 2030، بواقع 95% استجابة، و95% علاجا، و95% تشخيصًا، وذلك حسبما أقرته منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التى لها باع فى مكافحة الإيدز، من خلال إنشاء البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، إلا أن البرنامج لا يستطيع الوصول إلى 105 ملايين شخص فى مصر، ما يستلزم دخول المجتمع المدنى على الخط مع الدولة فى هذا المجال، ولافتًا إلى أنه للأسف الشديد فإن عدد الجمعيات العاملة فى مجال مكافحة الإيدز ودعم المتعايشين فى مصر لا يتعدون أصابع اليد الواحدة.

مؤتمر الوصم والتمييز

وقال إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتفاقيات ومواثيق دولية فى هذا الأمر وقّعت عليها مصر، وبالتالى فإن تفعيلها يمثل قوانين، داعيًا إلى ضرورة مواجهة التمييز بشتى صوره وليس وصم مصابى الإيدز فقط، أو التحرش ضد المرأة أو التنمر مثلًا، لأنه ليس معقولًا أن كل مشكلة نسن لها تشريعًا وحدها أو قانونًا، وإنما يكون التشريع لمكافحة كل أنواع الوصم والتمييز.

وأوضح «زكريا» أن الإعلام يمثل دورا كبيرا جدا فى هذا الأمر، ويسبق الدور المجتمعى، ثم يأتى بعدهما الدور التشريعى والنيابى المتمثل فى مجلسى النواب والشيوخ لوضع التشريعات والقوانين المنظمة لهذا الأمر، والموضوع برمته هو مشكلة ثقافة مجتمع ليس إلا، خاصة أن معدلات التحرش ضد المرأة زادت خلال السنوات الأخيرة بشكل أكبر بكثير عن الماضى الذى لم تكن فيه قوانين ولا تشريعات تجرّم التحرش.

مؤتمر الوصم والتمييز

وقال أحد المتعافين- من الحاضرين المؤتمر، والذى وجه الشكر لـ«المصرى اليوم»، لإتاحة الفرصة لعرض تجربته مع المرض- إنه عرف بإصابته بفيروس الإيدز فى عام 2017، وقتما كان يعيش خارج مصر، وعندما تم فحصه عند الأطباء أخبروه بأنه مصاب بالإيدز، وهو ما أصابه بالصدمة.

وأضاف: «اتصدمت صدمة كبيرة، والحياة اسودت فى عينى وشغلى ودنيتى كلها باظت ونزلت مصر، وخلال الفترة دى دخلت فى أمور ليس جيدة، والحياة كانت قدامى سودة، والبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز قدمولى الدعم والمشورة». وقال إنه كان مجرد ابتلاء من الله، وإنه بفضل الدعم من الدولة والعلاج الذى يحصل عليه بالمجان وصل إلى مرحلة جيدة.

مؤتمر الوصم والتمييز

وأوصى المشاركون فى اللقاء بالتضامن الكامل ومناصرة حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرى الإيدز كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان دون أى انتقاص أو تقصير، والرفض الكامل لأى ممارسات تنتقص من هذا الحق، والرفض الكامل لتهميش المتعايشين وعزلهم مجتمعيًا أو ممارسة سلوكيات تتسم بالوصم والتمييز غير المبرر للمتعايشين، والتأكيد على حق المتعايش فى الرعاية والدعم وإتاحة خدمات عالية الجودة وخالية من الوصم والتمييز، وحتمية تكاتف القطاعات المختلفة المعنية بالقضية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعايشين.

مؤتمر الوصم والتمييز

كما أوصى الحاضرون بالتنسيق بين البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز ومؤسسات المجتمع المدنى، لتعظيم دور الاستجابة الوطنية فى هذا المجال وتحفيز مؤسسات المجتمع المدنى على مشاركة أكبر فى هذا المجال، وحتمية مشاركة المتعايش كمشارك فاعل فى جميع خطوات وبرامج مكافحة الوصم والتمييز، وتفعيل القوانين واللوائح المعنية بمحاربة الوصم والتمييز بكل أشكاله، والعمل على خلق بيئة دائمة وتغيير النظرة السلبية بين أفراد المجتمع تجاه المتعايشين مع المرض.