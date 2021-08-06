انتحار طالبة إعدادي بالشرقية لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب انفصال والديها

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أنهت حبة الغلة القاتلة حياة طالبة بالمرحلة الإعدادية، مقيمة بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، الجمعة، بعدما تناولتها إثر مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغ بشأن انتحار «ح. م .ح» 16 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مُقيمة بدائرة مركز شرطةههيا، إثر تناولها حبة سامة.

وبالفحص الأولي تبين أن الطالبة كانت تعيش رفقة جدتها لوالدتها، لانفصال والديها منذ 6 سنوات إثر خلافات أسرية بينهما، ما أصابها بحالة نفسية سيئة دفعتها للتخلص من حياتها بتناول الحبة القاتلة التي تستخدم في حفظ الغلة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.