وكيل صحة الشرقية يتفقد المراكز الطبية المدرجة ضمن «حياة كريمة» بالحسينية

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجمعة، بالمرور على الوحدات الصحية والمراكز الطبية بمركز ومدينة الحسينية، والجاري تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تفقد وكيل الوزارة وحدات طب الأسرة بالمناجاة الصغري، والمناجاة الكبري والخلايلة، والجمالية، وقام بمعاينتها على الطبيعة، ومناظرة المساحات الموجودة والمحيطة بها، والوقوف على مدي التوسعات اللازمة ضمن خطة التطوير، والتي تم تسليمهم للإدارة الهندسية للقوات المسلحة المنفذة للمشروع، وتم إخلاء المباني الجاري تطويرها ورفع كفائتها ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي سيتم من خلالها تطوير ٢٥ وحدة صحية مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية.

كما تفقد وكيل الوزارة الأماكن البديلة المؤقتة لتقديم الخدمة الطبية بها، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية الأولية وتنظيم الأسرة وغيرها من الخدمات المختلفة بتلك الأماكن.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولي للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، مؤكدا على الدعم المستمر من وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، لافتاً إلى أن تكلفة المشروعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضي تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.