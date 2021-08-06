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بالأسماء.. حركة ضباط المباحث وإدارة البحث الجنائي في الدقهلية

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بالأسماء.. حركة ضباط المباحث وإدارة البحث الجنائي في الدقهلية بالأسماء.. حركة ضباط المباحث وإدارة البحث الجنائي في الدقهلية

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اعتمد اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، واللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث بإدارة البحث الجنائى ورؤساء الفروع ومفتشي المباحث ورؤساء وحدات المباحث بالمراكز والأقسام بنطاق محافظة الدقهلية، والتى تهدف لضخ دماء جديد بالمراكز والأقسام وتحسين الأداء الشرطى بتلك الأماكن.

شملت الحركة تولي العميد على خضر، وكيل إدارة البحث الجنائي، والعقيد محمد رفعت، رئيس قسم التحريات، المقدم حسن حماد، رئيسا لقسم التحريات، والمقدم عصام القشلان، وكيل قسم التحريات، والعقيد هيثم الدكروري، رئيس إدارة جرائم الأموال العامة، والمقدم محمد فوزي، وكيلا لإدارة جرائم الأموال العامة، والعقيد أحمد ذكي رمضان، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، والعقيد هشام الهلالي، رئيس قسم مكافحة المخدرات، والعقيد هاني أبوليلة، رئيس مباحث ، والرائد احمد عوض، وكيلا لمباحث التموين، والرائد مصطفي موافي، رئيسا لقسم المساعدات الفنية، والرائد عمار الجداوي، وكيلا لقسم المساعدات الفنية.

كما تضمنت الحركة تولي العقيد هيثم منصور، رئيسا لفرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، والعقيد حسن قاسم، رئيسا لفرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، والعقيد محمد الحسيني، رئيسا لفرع شرق الدقهلية، والعقيد خالد القاضي، رئيسا لفرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية.

كما شملت تولى العقيد أحمد فريد، مفتشا لمباحث قسمي أول وثان المنصورة، والعقيد محمد منير العدل، مفتشا لمباحث مركز المنصورة ومحلة الدمنة، والمقدم محمود اللوزي، رئيسا لمباحث مرور الدقهلية، والنقيب سعد محمد سعد، وكيل لمباحث المرور، والنقيب محمد ابوالنجا، معاونا لمباحث المرور.

وشملت حركة رؤساء وحدات المباحث تولي الرائد عبدالحميد الشوري، رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان المنصورة، الرائد على فتحي السعيد، رئيسا لمباحث مركز شرطة محلة دمنة، الرائد كريم عبدالرازق، رئيسا لمباحث مركز شرطة أجا، الرائد أحمد الشوري، رئيسا لمباحث مركز شرطة ميت غمر، والرائد رامي أبوشتيه، رئيسا لمباحث مركز ميت غمر، والرائد نصر الدين نجم، رئيسا لمباحث السنبلاوين، الرائد احمد زين، رئيسا لمباحث الجمالية، الرائد احمد العزب، رئيسا لمباحث منية النصر،الرائد أحمد شومان، رئيسا لمباحث الستاموني، الرائد محمد البنا، رئيسا لمباحث مركز شرطة دكرنس، الرائد محمدالشربيني، رئيسا لمباحث قسم شرطة جمصة.

بينما تم الإبقاء على المقدم أحمد مروان شبانة، رئيسا لمباحث قسم شرطة أول المنصورة، الرائد أحمد توفيق، رئيسا لمباحث مركز شرطة المنصورة، والرائد حمدي الطنبولي، رئيسا لمباحث مركز شرطة طلخا، الرائد صلاح عودة، رئيسا لمباحث مركز شرطة المنزلة، والرائد أحمد طلعت، رئيسا لمباحث قسم شرطة المنزلة، والرائد يوسف صبري، رئيسا لمباحث مركز شرطة بلقاس والرائد ماجد الشامي، رئيسا لمباحث شربين، والرائد أحمد ثروت، رئيسا لمباحث مركز شرطة ميت سلسيل.

المصرى اليوم

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