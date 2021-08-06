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تفاصيل مكالمة رئيس الوزراء مع لاعبي منتخب كرة اليد ورسالته لـ الأحمر وزين

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تفاصيل مكالمة رئيس الوزراء مع لاعبي منتخب كرة اليد ورسالته لـ الأحمر وزين تفاصيل مكالمة رئيس الوزراء مع لاعبي منتخب كرة اليد ورسالته لـ الأحمر وزين

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أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً ببعثة منتخب لكرة اليد خلال جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التي عقدها مع الفريق فور الوصول اليوم إلى اليابان.

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي مع كابتن اللاعب أحمد الأحمر واللاعب على زين ثم أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد لتأكيد الثقة الكبيرة في قدرات اللاعبين في رفع اسم مصر عاليا، والفوز على منتخب إسبانيا وتحقيق الميدالية البرونزية.

وتعهد لاعبو المنتخب الأول لكرة اليد ببذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق الفوز والحصول على الميدالية البرونزية بعد عدم الوصول إلى المباراة النهائية والتي كانت طموح الفريق من بداية البطولة.

عُقدت الجلسة بحضور الدكتور أشرف صبحي وحضور أيمن صلاح ونور أبوزيد المدير الإداري للمنتخب الأول لكرة اليد وأحمد الأحمر وعلي زين لاعبا المنتخب والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية وحضور السفير المصري باليابان أيمن كامل وقنصل مصر باليابان عمر الباز.

المصرى اليوم

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