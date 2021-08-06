رئيس الوزراء يتواصل هاتفيًا مع لاعبي منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا غدًا

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أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، خلال لقاءه مع عدد من لاعبي منتخب كرة اليد بمقر إقامتهم بمدينة طوكيو باليابان لمؤازرتهم قبل مباراة إسبانيا المقرر لها غدا للمنافسة على الميدالية البرونزية في كرة اليد بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وحرص رئيس مجلس الوزراء خلال اتصاله على دعم اللاعبين وتهنئتهم على الأداء المتميز الذي قدموه حتي الآن في أولمبياد طوكيو، متمنياً لهم التوفيق في مباراة الغد أمام المنتخب الاسباني والفوز بالميدالية البرونزية.

ومن جانبه أعرب وزير الشباب والرياضة عن ثقته في لاعبي منتخب اليد، في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة المصرية لهم والتى توجت بكلمات فخامة السيد الرئيس لهم لتهنئتهم بالإدارة البطولى وتحفيزهم ومؤازرتهم قبيل المباراة المرتقبة مع المنتخب الإسباني فضلا عن حرص رئيس مجلس الوزراء على التواصل هاتفيا مع لاعبي المنتخب.

واضاف صبحي أن المنتخب المصرى لكرة اليد استطاع أن ينال الاحترام والتقدير من الشعب المصرى كله لما لمسناه منهم من حرص على تحقيق الفوز في مختلف مبارياتهم بمنافسات الأولمبياد، وقدرتهم على تقديم مباراة كبيرة أمام منتخب إسبانيا غدا والفوز بالميدالية البرونزية تتويجاً لأدائهم وظهورهم المميزة بالأولمبياد.

وكان الدكتور أشرف صبحي قد وصل طوكيو لمؤازرة لاعبي البعثة المصرية في باقي المنافسات المتبقية بدورة الألعاب الأوليمبية، وحضور عدد من مبارياتهم، والحفل الختامي للأولمبياد.