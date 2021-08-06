هاري كين ينفي تمرده ويعلن عودته لتدريبات توتنهام في بيان رسمي

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أعلن النجم الإنجليزي هاري كين هداف وقائد فريق توتنهام هوتسبير عودته إلى تدريبات فريقه غدًا السبت، استعدادًا لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، نافيًا الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن تمرده ورفض العودة لتدريبات توتنهام.

ونشر هاري كين اليوم الجمعة 6-8-2021 بيانًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيه: «أنتم الجماهير أظهرتم لي الدعم الكامل والحب، وهذا هو السبب في أنه من المؤلم قراءة بعض التعليقات التي تم الإدلاء بها هذا الأسبوع والتشكيك في احترافيتي (مهنيتي)».

وأضاف: «لن أخوض في تفاصيل الموقف، أريد أن أوضح أنني لن أرفض التدريب أبدًا ولم أرفضه أبدًا وسأعود غدا للتدريب كما كان مخططًا له».

واختتم: «لن أقوم بفعل أي شيء يعرّض علاقتي للخطر مع الجماهير التي أعطتني الدعم الكبير خلال فترتي مع النادي. هذا كان الحال دائما ومازال إلى اليوم».

وكان من المقرر أن يخضع كين لسلسلة من اختبارات اللياقة الأساسية يوم الإثنين قبل بدء التدريبات يوم الثلاثاء، بعد انتهاء إجازته المقررة عقب نهاية بطولة يورو 2020 مع منتخب إنجلترا.

لكن كين غاب عن الحضور يومي الإثنين والثلاثاء. ومن المتفهم أن نادي توتنهام «محبط» من تصرفات كين ويخطط لتوقيع غرامة كبيرة بحق مهاجمه.

يسعى كين بشدة للانضمام إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، ويعتقد اللاعب أن لديه «اتفاقًا» مع رئيس النادي دانيال ليفي أنه يمكن أن يترك النادي هذا الصيف.

على الرغم من أن ليفي ينفي حدوث مثل هذا الاتفاق، مع استمرار عقد الهداف الإنجليزي مع النادي لثلاث سنوات أخرى.

كما أوضح ليفي أنه لن يوافق على البيع إلى نادٍ آخر في البريميرليج.