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المصري كيدز: سلوك التخريب لدى الطفل قد يكون إبداعًا أو موهبة

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المصري كيدز: سلوك التخريب لدى الطفل قد يكون إبداعًا أو موهبة المصري كيدز: سلوك التخريب لدى الطفل قد يكون إبداعًا أو موهبة

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احتواء التخريب استراتيجية أساسية فى التربية الإيجابية، وتعد منطلقًا لوسائل وتقنيات تربوية تُعد من أنجح المهارات التربوية لدى الوالدين والمربين، وتكمن هذه الأهمية بالنظر إلى انتشار سلوك التخريب والتدمير لدى الأطفال، لاسيما فى سن الطفولة الأولى.

يقول الدكتور مصطفى أبوسعد، استشارى طب الأطفال: «كثيرًا ما يجد الآباء أنفسهم ضحية الاستسلام لتخريب الأبناء، أو اللجوء لوسائل غير مجدية لاحتوائه، أو ضارة للجو الأسرى الهادئ، مثل الصراخ والغضب، لذا ينبغى لاحتواء هذا السلوك أن تقابله بتفكير يكمن فى كون التخريب لغة يعبر من خلالها الطفل عن حاجة نفسية».

وأضاف «أبوسعد»: يلجأ الطفل للتخريب لإثارة اهتمامنا، ولذا يجب مراعاة الخطوات الآتية لاحتواء التخريب:

1- لا تطلق أحكامًا على ابنك وأنت تراه يقوم بعملية التخريب، تذكر أنك مربٍ ولست قاضيًا.

2- لا تركز على سلوك التخريب.. فالتركيز على السلوك الخارجى يفوت عليك فرصة مساعدة الطفل وعلاج تصرفاته.

3- ركّز على فهم دافع السلوك. اسأل نفسك: لماذا يخرب؟ متى يقوم بهذا السلوك؟ هل هناك مثيرات خارجية تؤجج هذا السلوك؟

4- وراء كل سلوك نية إيجابية.. ابحث عن النية الإيجابية فى سلوك التخريب لتكتشف دافعه الإيجابى فقد يكون إبداعًا واكتشافًا أو تعبيرًا عن ضيق نفسى أو مواهب يحاول الطفل تنميتها.

المصرى اليوم

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