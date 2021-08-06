المصري كيدز: نصائح الدكتورة صافى إبراهيم للوقاية من نقص الحديد لدى طفلك.. ركزوا على البيض والدواجن واللحوم.. والبلح والتين والخوخ

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عنصر الحديد من العناصر الضرورية لنمو الطفل؛ نظرا لدخوله فى تركيب هيموجلوبين الدم، المسؤول عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى أعضاء وخلايا الجسم، ما يساعد فى تقوية جهاز المناعة، ومقاومة الأمراض.

تقول الدكتورة صافى محمد إبراهيم، إخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة: «يعتبر الحديد من أهم العناصر المهمة لنمو الطفل، مشيرة إلى أن أسباب نقص الحديد عند الأطفال، ممثلة فى سوء التغذية، فلا يحصل الجسم على حاجته من الحديد، بسبب التركيز على تناول أطعمة معينة، ما يؤدى إلى فقدان كمية كبيرة من الدم، بسبب النزيف أو إجراء عملية جراحية فى سن صغيرة للطفل، مع عدم تناول أغذية تحتوى على الحديد؛ مثل اللحوم والخضروات الورقية».

وتقدم «صافى» نصائح للأمهات لعلاج نقص الحديد عند أطفالهن:

1- تناول الأطعمة الغنية بالحديد؛ مثل البيض والدواجن واللحوم الحمراء.

2- تناول الحبوب الكاملة والخضروات الورقية، والفواكه؛ مثل البلح والتين والخوخ.

3- اتباع وصفات لفتح شهية الطفل وتنوع الأطعمة بين الوجبات.

المصري كيدز

4- إعطاء طفلك مكمل الحديد فى عمر 4 أشهر، تحت إشراف الطبيب.

5- الرضاعة الطبيعية من أهم العناصر التى تحتوى على الحديد.

6- تناول عصائر طبيعية تحتوى على فيتامين سى، (البرتقال والليمون)، لأنها تزيد فاعلية الجسم فى امتصاص الحديد.