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شب حريق، منذ قليل، في إحدى السيارات أعلى كوبري 6 أكتوبر، بعد نزلة حدائق القبة في اتجاه صلاح سالم والمنصة، ما تسبب في تعطل حركة المرور على الكوبري حتى منطقة المهندسين.

وتمكن قائدو السيارات والمواطنون من إنقاذ سائق السيارة، وأجروا محاولات عديدة للسيطرة على النيران من خلال نحو 13 جهاز إطفاء للحريق، إلا أنهم لم يتمكنوا من إخمادها بسبب اشتعال البطارية، وعدم القدرة على فصلها عن موتور السيارة.

ووفقا لشهود العيان، فإن الأسباب الأولى للحريق هو ارتفاع درجة الحرارة.

وقال أحد المواطنين الذين شاركوا في محاولة إطفاء النيران إنه تم استخدام عدد كبير من طفايات الحريق، ولكن الجميع فشل في السيطرة على النيران.