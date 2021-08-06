طالبان تغتال مدير المركز الإعلامي للحكومة الأفغانية

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اغتالت حركة طالبان مدير المركز الإعلامي للحكومة الأفغانية، الجمعة، في كمين نصبتة الحركة في العاصمة كابول، في أحدث عملية قتل لمسؤول حكومي بعد أيام فقط من محاولة اغتيال القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة أسوشيتد برس إن المسلحين قتلوا داوا خان مينابال، مدير العمليات الصحفية للحكومة الأفغانية لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، الذي شغل في السابق نائبا للمتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وفي وقت لاحق، أصدر المتحدث باسم طالبان، بيانًا أعلن مسؤوليته عن الهجوم وقال إن مينابال "قُتل في هجوم خاص" على أيدي المجاهدين.

من جهته، قال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، سعيد حامد روشان، إن عملية الاغتيال وقعت خلال صلاة الجمعة. وبعد إطلاق النار انتشرت القوات الأفغانية في أنحاء كابول حيث قتل مينابال بالرصاص بينما كان يستقل سيارته.

وتأتي عملية القتل وسط تقدم طالبان من أجل السيطرة على مزيد من الأراضي حيث تكمل القوات الأمريكية وحلف الناتو انسحابها النهائي من أفغانستان بحلول نهاية الشهر. وواصلت القوات الأمريكية انسحابها بأكثر من 95%، وفقًا لآخر تقييم للقيادة المركزية الأمريكية بشأن الانسحاب من أفغانستان.

تخوض حركة طالبان معارك ضارية منذ شهور في أنحاء أفغانستان، حيث فرضت حصارًا على عواصم المقاطعات في جنوب وغرب البلاد بعد السيطرة على منطقة تلو الأخرى، وحتى الاستيلاء على العديد من المعابر الحدودية الرئيسية.

وفي ولاية نيمروز الجنوبية، بدت عاصمتها زارانج أول عاصمة إقليمية تسقط في أيدي طالبان على الرغم من أن الحكومة زعمت أنه لا يزال هناك قتال عنيف حول البنية التحتية الرئيسية في المدينة. لكن طالبان نشرت صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مسلحين داخل المطار المحلي ويقفون لالتقاط الصور عند مدخل المدينة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تبنت حركة طالبان هجومًا استهدف القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني ، بسم الله محمدي. وأسفر الهجوم الذي وقع في حي خاضع لحراسة مشددة في كابول في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين. ولم يصب محمدي بأذى. وأعقب التفجير معركة بالأسلحة النارية أسفرت أيضا عن مقتل 4 من مقاتلي طالبان. وقالت طالبان إن الهجوم جاء انتقاما لمقاتلي طالبان الذين قتلوا خلال الهجمات الحكومية في أقاليم ريفية.

وكان القتال عنيفًا بشكل خاص حول مدينة هرات، وبالقرب من الحدود الغربية مع إيران، ولشكركاه وقندهار في الجنوب. وقال متحدث عسكري أفغاني إن حالة الطوارئ أُعلنت في لشكركاه وإن القوات الحكومية تحصل على تعزيزات ودعم جوي أمريكي. وفرت عشرات العائلات من منازلها في المدينة، حين شنت القوات الحكومية هجوما مضادا ضد طالبان. وذكرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 40 مدنيا قتلوا في لشكركاه. ووفق ما ذكرته وسائل إعلام، قال سكان إن مقاتلي طالبان سيطروا على بعض محطات الإذاعة والتلفزيون في المدينة وكانوا ينتقلون إلى المنازل لمنع الناس من مساعدة القوات الحكومية. وفي غضون ذلك، قصفت الطائرات الأفغانية والأمريكية مواقع طالبان في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان يوم الجمعة، حيث أغلق المتمردون معبرا حدوديا رئيسيا مع باكستان المجاورة. وقال سكان في عاصمة إقليم هلمند المتنازع عليها، لشكركاه، إن الضربات الجوية دمرت سوقًا في وسط المدينة وهي منطقة تسيطر عليها حركة طالبان. ويقول المسؤولون الأفغان إن طالبان تسيطر الآن على تسعة من أصل 10 مناطق بالمدينة.

ووفق وكالة أسوشيتد برس، أصبح أكثر من نصف المقاطعات ومراكز المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 421 الآن في أيدي طالبان. في حين أن العديد من المناطق تقع في مناطق نائية، فإن بعضها إستراتيجي للغاية، مما يمنح طالبان السيطرة على المعابر الحدودية المربحة مع إيران وطاجيكستان وباكستان.

وفي جنوب شرق أفغانستان، سيطرت طالبان الشهر الماضي، على بلدة سبين بولداك على الحدود مع باكستان، وهي واحدة من أكثر المعابر الحدودية ازدحامًا في أفغانستان. ويعبر من خلالها الآلاف من الأفغان والباكستانيين يوميًا. وفي وقت سابق، اتهمت السفارتين الأمريكية والبريطانية في كابول حركة طالبان بارتكاب جرائم حرب بعد أن خلص تقرير صادر عن هيئة مراقبة أفغانية إلى أن الجماعة المتمردة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتل المدنيين ونهب ممتلكات السكان. وقالت السفارة الأمريكية في كابول في تغريدة على تويتر: "في سبين بولداك، قندهار، قتلت طالبان عشرات المدنيين قتلا انتقاميا. يمكن أن تشكل جرائم القتل هذه جرائم حرب. يجب التحقيق معهم ومحاسبة مقاتلي طالبان أو القادة المسؤولين عنها". وأضافت السفارة الأمريكية في تغريدتها، "أن بريطانيا والولايات المتحدة يحثان على وقف إطلاق النار الآن". وأكدت السفارة الأمريكية في تغريدة منفصلة على محاسبة قادة طالبان وقالت: "يجب تحميل قيادة طالبان المسؤولية عن جرائم مقاتليهم. إذا لم تتمكن من السيطرة على مقاتليك الآن، فلن يكون لديك عمل في الحكم لاحقًا". ووضعت السفارة في التغريدة رابطا للتقرير الصادر عن اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان. ومن جهتها غردت السفارة البريطانية في كابول التصريحات نفسها.

وبدأت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان تحقيقا بعد استيلاء طالبان على منطقة سبين بولداك، وخلص تقرير اللجنة الذي صدر في 31 يوليو، إلى أن طالبان "ارتكبت عمليات قتل انتقامية للمدنيين ونهبت ممتلكات العديد من السكان المحليين، بما في ذلك الممتلكات المتعلقة بمسؤولين حكوميين سابقين وحاليين". وقال التقرير إن الجماعة المتمردة، بعد الاستيلاء على المنطقة، "بدأت في تمشيط العديد من القرى المجاورة لسوق المنطقة، بحثًا عن موظفين حكوميين سابقين وحاليين وتحديد مؤيدي الحكومة. وطردتهم طالبان من منازلهم وقتلتهم، وتم التعرف على بعض هذه الجثث حتى الآن". وأشارت اللجنة إلى أن مقتل مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، بالإضافة إلى تقارير عن مقتل مدنيين "يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم الحرب". وأضافت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان على الرغم من إعلان قيادة طالبان رسميًا أن المسلحين التابعين لها لن يلحقوا الأذى بالمدنيين والمنشآت المدنية، لكن هذه الحوادث وغيرها من الحوادث المماثلة تظهر أنه على عكس ما يعلنون، فإن طالبان ليس لديها التزام عملي بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق، ألقى الرئيس الأفغاني أشرف غني باللوم في تدهور الوضع الأمني في البلاد على القرار المفاجئ الذي اتخذته الولايات المتحدة بسحب قواتها. وقال غني، إن الوضع الأمني في البلاد يزداد سوءًا بسبب قرار الولايات المتحدة المفاجئ بسحب جميع قواتها. ونُقل عن غني قوله للبرلمان الأفغاني: "واجهنا وضعا غير متوقع في الأشهر الثلاثة الماضية". وأضاف غني: "سبب وضعنا الحالي هو أن القرار اتخذ بشكل مفاجئ". وحذر غني واشنطن من أن سحب القوات سيكون له عواقب. وأوضح غني أن الحكومة الأفغانية لديها خطة أمنية، مدعومة من الولايات المتحدة، للسيطرة على الوضع المتصاعد في المنطقة في غضون ستة أشهر. كما اتهم طالبان بالمحافظة على علاقاتها مع الجماعات الإرهابية وتصعيد الهجمات على النساء. ومن جهتها رفضت طالبان اتهامات غني.