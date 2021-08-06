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باحث بجامعة بني سويف يتمكن مع فريق ياباني من تطوير وسيلة للكشف عن «SARS- CoV- 2»

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باحث بجامعة بني سويف يتمكن مع فريق ياباني من تطوير وسيلة للكشف عن «SARS- CoV- 2» باحث بجامعة بني سويف يتمكن مع فريق ياباني من تطوير وسيلة للكشف عن «SARS- CoV- 2»

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تمكن باحث من الجامعة مع فريق بحثي ياباني من تطوير وسيلة جديدة قابلة للتطبيق على المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس «SARS- CoV- 2» المستجد بمختلف سلالاته، بهدف تحسين حساسية الكشف عن الفيروس باستخدام أحد البوليمرات الذكية لتجنب مشكلة التشخيص السلبي الكاذب التي تواجه المتخصصين في الوقت الراهن، استعدادا للموجه القادمة من الفيروس التي يتوقع أن تكون بالغة الضراوة.

وأشار حسن إلى أن الباحث الرئيسي للفريق هو الدكتور أحمد نبيل، أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية من كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وهو باحث زمالة ما بعد الدكتوراه– فريق التشخيص- مجموعة البوليمرات الذكية بالمعهد القومي لعلوم المواد- توسكولا – اليابان، مؤكداً فخره واعتزازه بما ينجزه باحثي جامعة بني سويف، خاصة أن هذا الحدث قد حظي باهتمام ومتابعة وسائل الإعلام في اليابان.

وقال إن المعهد القومي لعلوم المواد باليابان قام بالاعلان عن تطوير استراتيجية جديدة للكشف عن الفيروس باستخدام أحد البوليمرات الذكية على لسان البروفيسور متسيهورو إيبارا مدير الفريق البحثي، وقد تم الإعلان عن ذلك على الموقع الرسمي للمعهد في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت اليابان.

المصرى اليوم

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