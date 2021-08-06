محافظ قنا: إحباط محاولة بيع ٢ طن أسمدة زراعية في السوق السوداء بنجع حمادي

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أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا شنَّت حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين للمرور على مستودعات الأسمدة بنطاق مركز نجع حمادي بهدف التصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا - صورة أرشيفية

وأوضح محافظ قنا أن الحملة أسفرت عن ضبط ١ طن أسمدة كيماوية مخصصة لوزارة الزراعة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، وكذلك ١ طن أسمدة كيماوية بدون فواتير، لافتا إلى أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وتم إحالتها للنيابة العامه لتتولي متابعة الإجراءات القانونية والتحقيق معهم ،مشيرا إلى أنه كلف مديرية التموين والتجارة الداخلية بشن حملات تفتيشية يومية بمختلف قرى المحافظة لمنع بيع الأسمدة الكيماوية الخاصة بالجمعيات الزراعية في السوق السوداء وضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة ليكونوا عبرةً لكل من تسول له نفسه استغلال المزارع البسيط.