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قال المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات لها أكثر من بُعد اقتصادي تعود بالفائدة على المواطن والدولة على حد سواء.

وأكد هلال خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن مبادرة إحلال المركبات تستهدف تطوير حياة المواطن المصري ضمن أهداف الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن، مضيفا أن الثمة الأساسية لتحرك الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة إعلاء شأن المواطن المصري وحياته.

وتابع أن مبادرة إحلال السيارات انطلقت بشروط ميسرة للمواطن، مطالبا القائمين على المبادرة في الوقت ذاته بمحاولة التسهيل في بعض إجراءات المبادرة وتقييم للتجربة خلال الفترة الماضية.