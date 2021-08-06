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قصة بناء قلعة صلاح الدين.. 1052 عامًا على نشأتها ()

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قصة بناء قلعة صلاح الدين.. 1052 عامًا على نشأتها (فيديو) قصة بناء قلعة صلاح الدين.. 1052 عامًا على نشأتها ()

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قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن تحتفل هذه الأيام بمرور 1052 عاما على تأسيس قلعة صلاح الدين الأيوبي التي شيدها الناصر صلاح الدين الأيوبي مؤسس الدولة الأيوبية سنة 572 هجريا.

وأشار طلعت خلال جولة داخل قلعة صلاح الدين مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، إلى أن أول سكن قلعة صلاح الدين الملك الكامل، ابن شقيق صلاح الدين، مضيفا أن القلعة تحولت إلى مدينة ملكية ومقر لحكم مصر منذ عصر الملك الكامل مرورا بالعصور المملوكي والعثماني ومؤسس مصر الحديثة محمد علي، حتى الخديوي إسماعيل الذي أسس قصر عابدين قبل أن ينتقل مقر الحكم إليه سنة 1869.

ولفت إلى أن المنشآت داخل قلعة صلاح الدين ازدادت بعد وفاة صلاح الدين، مضيفا أن كل السلاطين والحكام الذين حكموا مصر من القلعة أضافوا منشأت وقصور ومساجد أبرزهم مسجد محمد علي الذي يعتبر من أعلى المباني داخل القلعة.

المصرى اليوم

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