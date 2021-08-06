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أعلن حليف للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن خطة لتنظيم مظاهرة كبيرة جديدة لأنصار ترامب في الكابيتول منتصف سبتمبر القادم.

وحسبما نشره موقع «روسيا اليوم» أكد مات براينارد، قاد فريق البيانات في حملة ترامب الانتخابية عام 2015-2016، في حوار مع مساعد ترامب السابق ستيفن بانون، أن المظاهرة الجديدة ستنظم في 18 سبتمبر تحت شعار «تحقيق العدالة للمعتقلين» في إشارة للمقبوض عليهم في واقعة اقتحام مقر الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير الماضي على أيدي حشود من أنصار ترامب الذي رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات

وتعهد «براينارد» بأن المظاهرة المقررة ستكون «واسعة»، مهددًا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإثارة الفوضى مجددًا: «سنعود إلى الكابيتول، إلى المكان الذي انطلق فيه كل ذلك».

وزعم «براينارد» أن مظاهرة السادس من يناير الماضي والتي أدت إلى اقتحام الكونجرس الأمريكي، ورافقتها أعمال شغب واسعة كانت «سلمية» ولم تكن تمردا، محملا شرطة الكابيتول المسؤولية عن ما أسماه «تحريض المشاغبين في بعض الحالات».

وتعهد براينارد بأن «متحدثين رفيعي المستوى» بينهم أعضاء في الكونجرس الأمريكي سيحضرون المظاهرة الجديدة لكن دون الكشف عن أسمائهم.

من جانبها، أكدت شرطة الكابيتول على لسان المتحدث الرسمي أنها على دراية بشأن خطط تنظيم المظاهرة الجديدة، ورفضت الكشف عن تفاصيل الخطط الأمنية المطروحة في هذا الصدد.

و في 6 يناير الماضي، اقتحم مثيرو الشغب ممن يدعمون ادعاءات الرئيس الأمريكي السابق بتزوير الانتخابات لصالح منافسه الفائز بالجولة الرئاسة الحلية دومنالد ترامب، وأدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق لمبنى الكابيتول،كما عطل جلسة مشتركة للكونجرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن الانتخابي.

تجمع المتظاهرون لدعم مزاعم الرئيس ترامب بأن انتخابات 2020 قد «سُرقت» منه، والتي كانت جزءًا من جهوده المستمرة منذ أشهر لإلغاء هزيمته الانتخابية.

في الفترة من 5 إلى 6 كانون الثاني (يناير) 2021، اجتمع أنصار ترامب في واشنطن العاصمة، للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

ونظر الكونجرس الأمريكي في يناير الماضي في عزل ترامب من منصب الرئاسة على خلفية اتهامه بالتحريض على اقتحام الكابيتول الذي تعرض لهجوم أنصاره في اليوم الذي اجتمع فيه المشرعون لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن والتي ادعى ترامب عن تزويرها.

كذلك صادق مجلس النواب الأمريكي، في مايوم الماضي، على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول الذي جرى في واشنطن في 6 يناير الماضي. وصوت 252 نائبا لصالح تشكيل اللجنة مقابل 175 صوتا ضد تشكيلها.