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الفيلم يمزج بين الواقع والفانتازيا.. سينمائيون يواصلون الاحتفال بصناع فيلم «ريش» الفائز بجائزة مهرجان «كان»

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الفيلم يمزج بين الواقع والفانتازيا.. سينمائيون يواصلون الاحتفال بصناع فيلم «ريش» الفائز بجائزة مهرجان «كان» الفيلم يمزج بين الواقع والفانتازيا.. سينمائيون يواصلون الاحتفال بصناع فيلم «ريش» الفائز بجائزة مهرجان «كان»

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أبدى صناع فيلم «ريش»، الحاصل على جائزة مسابقة أسبوع النقاد فى الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائى الدولى، سعادتهم بتكريم وزيرة الثقافة لهم مؤخرا خلال الاحتفالية التى نظمها المركز القومى للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسى بالمركز القومى للسينما، وأثنى صناع الفيلم على اهتمام وزيرة الثقافة بإثراء ودعم الحركة السينمائية المصرية، إذ كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، صناع الفيلم الذى أخرجه عمر الزهيرى، بحضور الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، وكوكبة متميزة من السينمائيين وصناع الفيلم.

وقالت «عبد الدايم» إن الفوز بالجائزة يعد إنجازاً تاريخياً باعتباره أول فيلم مصرى يحصل عليها، خاصة أنها المشاركة الأولى بهذه المسابقة، وتابعت أن الجائزة تعد خطوة جديدة على طريق استعادة الريادة المصرية فى مجال السينما، وأشادت بالمستوى الفنى المميز للفيلم وصناعه وحثتهم على بذل المزيد من الجهد لاستمرار التفوق، وأكدت الفخر بهذا الإنجاز، موجهة تحية تقدير لمبدعى الفيلم ووعدتهم بتقديم كافة أشكال الدعم، ووجهت الشكر للسيناريست الباسوسى لجهوده الدؤوبة فى تطوير المجال السينمائى، وللمخرج محمد حفظى، والمنتجة شاهيناز العقاد لإيمانهم بقدرات الشباب من أبطال الفيلم.

وكان الحفل قد استهل بمشاهد مسجلة عن الفيلم وصناعه أثناء مشاركتهم بمهرجان كان السينمائى الدولى، وحصولهم على الجائزة، ثم كرمت وزيرة الثقافة فريق العمل بتسليمهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير، ومنهم المخرج عمر الزهيرى، والمنتجان محمد حفظى وشاهيناز العقاد، مدير التصوير كمال سامى، مهندس الديكور عاصم على، المونتير هشام صقر، مصممة الملابس هبة حسنى، مهندس الصوت أحمد عدنان، والممثلون دميانة نصار (عن دور الزوجة)، سامى بسيون (عن دور الزوج)، محمد عبد الهادى (عن دور صديق الزوج)، فادى مينا (عن دور الابن الأكبر)، أبوسفين نبيل (عن دور الابن الأصغر)، نعيم عبد الملك (عن دور الساحر)، محمد صدقى (عن دور مسؤول المصنع)، يوستينا سمير (مسؤولة ممثلين المنيا)، ناصر جلال (عن دور صديق الزوج)، عبدالله (عن دور مساعد الساحر)، سامية (عن دور صديقة الزوجة).

فيلم «ريش» سيناريو عمر الزهيرى، بمشاركة أحمد عامر، ويمزج بين الواقع والفانتازيا، حيث يتناول قصة أب يقرر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر، فيحضر ساحراً لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال، وفى إحدى الفقرات يدخل الأب فى صندوق خشبى ليتحول إلى دجاجة، ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة، ويبقى الأب فى هيئة دجاجة، وتحاول الأم استعادة زوجها من خلال رحلة شاقة تجرب فيها كل الحلول.

المصرى اليوم

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