عن قصة للكاتب أليخاندرو كاسونا.. «سيدة الفجر» عرض مسرحى يربط بين الفلسفة والإنسان

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يواصل العرض المسرحى الجديد «سيدة الفجر» تقديم عروضه على مسرح الطليعة، حيث تدور أحداثه فى إطار من الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية فى إحدى الليالى، تؤدى زيارتها إلى تحول كبير فى حياة أهل القرية.

وقال مخرج العرض، أسامة رؤوف، إن «سيدة الفجر» من العروض المهمة التى أعدها وجهزها منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أنه يتطرق للجوانب الإنسانية وعلاقتها بكل المفاهيم الفلسفية التى تطرأ فى حياة الإنسان.

وأضاف المخرج، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن العرض يأتى فى إطار من الغموض والتشويق، ويقوم ببطولته مجموعة من الممثلين، منهم مجدى شكرى، ونشوى إسماعيل، ومى رضا، وراندا جمال، وبدور زاد، وآخرون، ويقوم بعمل الديكور المهندس عمرو الأشرف، والأزياء شيماء محمود، مشيرًا إلى أنه صمم الإضاءة والتعبير الحركى.

جانب من العرض المسرحى «سيدة الفجر»

وعن العرض أشار «رؤوف» إلى أنه يدور حول زائرة تأتى لإحدى القرى والتى تزور بدورها قرية لتكن زيارتها هى الحجر الذى يُحرك المياه الراكدة فى حياة أهل هذه القرية وحياتهم بعد ذلك والتى تتغير بشكل جذرى فى شكل من أشكال الترقب والتشويق.

وتابع أن القصة تأليف إليخاندرو كاسونا، وأنه هو من قام بإعداده وإخراجه لمسرح الطليعة، لافتًا إلى أن العرض لاقى نجاحًا وإقبالاً جماهيريًا ونقديًا كبيرًا حتى الآن.

وعن اختيار الأبطال أوضح أن تسكين الشخصيات فى الأدوار كانت مرحلة مهمة جدًا وأخذت وقتًا ومجهودا كبيرا، لأن النص كان يحتاج لشخصيات لها مواصفات محددة، وهو ما كان حريصا عليه منذ البداية.

جانب من العرض المسرحى «سيدة الفجر»

وعن الديكور والموسيقى والأزياء، أشار إلى أن اختيارهم جاء بعد مناقشات طويلة مع المسؤولين عن ذلك، سواء مصمم الديكور، والمؤلف الموسيقى هانى شنودة واختيار الآلات الموسيقية، والتيمة الرئيسية للموسيقى الخاصة بالعرض تخدم على الرؤية الموضوعة لها، وكذلك الأزياء.

وعن تصوير العروض تليفزيونيًا ومدى استفادة العروض المقدمة على مسرح الدولة منه، أوضح «رؤوف» أن هذا شىء مهم جدًا، ولكن فى كل الأحوال العروض المتميزة يتم تصويرها للتوثيق من قِبل المركز القومى للمسرح، لافتًا إلى أنه حينما شهدت الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، العرض وجد استحسانا منها على العرض وألقت الضوء على تميزه.

جانب من العرض المسرحى «سيدة الفجر»

وعن ردود الفعل أوضح أن العرض يحمل لافتة كامل العدد منذ يوم الافتتاح وحتى الآن، ويلقى استحسانا وإقبالا جماهيريا ونقديا كبيرا.

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، شهدت العرض، وكذلك المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة، وعدد من المسرحيين وسط حضور جماهيرى كبير.

وأشادت «عبدالدايم» بالأداء الراقى للممثلين وبالمستوى المتميز للعمل، والذى يؤكد قدرة المسرح المصرى على العطاء والريادة، وقدرة الشباب على نقل الأعمال العالمية للجمهور المصرى ببراعة وإتقان.

عرض «سيدة الفجر» تم افتتاحه ثانى أيام عيد الأضحى الماضى، ومستمر يوميا ماعدا الثلاثاء على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة فى السابعة والنصف مساء.

جانب من العرض المسرحى «سيدة الفجر»

وتدور أحداث العرض فى إطار من الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية فى إحدى الليالى، تؤدى زيارتها إلى تحول كبير فى حياة أهل القرية، وتتوالى الأحداث.

«سيدة الفجر» بطولة نشوى إسماعيل، مى رضا، مجدى شكرى. بدور، وفاء عبده، خالد يوسف، مصطفى عبدالفتاح، راندا جمال، عادل سمير توفيق، موسيقى هانى شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود، العرض من تأليف الكاتب الإسبانى أليخاندرو كاسونا، ومن إخراج أسامة رؤوف.