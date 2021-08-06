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استقبال حافل لـ كيشو في مطار القاهرة بعد فوزه بـ برونزية طوكيو 2020 ..

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وصل عصر اليوم الجمعة 6-8-2021 إلى القاهرة البطل المصري محمد إبراهيم كيشو الفائز بالميدالية البرونزية في وزن 67 كيلو منافسات المصارعة الرومانية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحظى كيشو باستقبال رائع في مطار القاهرة حيث كان في استقباله اسرته بالإضافة إلى المئات من الجماهير التي هتفت له باسمه.

لحظة احتفال كيشو بـ برونزية المصارعة في طوكيو 2020 على طريقة كرم جابر .. فيديو

احتفال محمد السيد «كيشو» مع مدربه بعد الفوز ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020 - صورة أرشيفية
احتفال محمد السيد «كيشو» مع مدربه بعد الفوز ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020 - صورة أرشيفية

وحصل صاحب برونزية أولمبياد طوكيو، على لقب كيشو من كلمة «كش ملك» نظرًا لأن أغلب مبارياته ينتصر فيها بسبب عدم التكافؤ ولمس الأكتاف، وحصل على نهائى بطولتى عالم لعدم التكافؤ 8-0.

وكانت أول مشاركة دولية له كانت بطولة إفريقيا تحت 17 عاما 2014 وحصل على الميدالية الذهبية، كما شارك في أول بطولة عالم له تحت 17 عاما وحصل على الميدالية الفضية والمركز الثانى عالميًا.

وفى عامى 2019 و2020، فاز كيشو بذهبيتين في منافسات وزن 67 كجم في البطولة الإفريقية للمصارعة التي أقيمت في مدينة الحمامات بتونس والبطولة الإفريقية للمصارعة 2020 التي أقيمت في الجزائر.

وفى أغسطس 2019، شارك في دورة الألعاب الإفريقية وفاز بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 67 كجم، وحصل على المركز الخامس في بطولة العالم للمصارعة 2019 ليتأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وفاز بالميدالية الذهبية في وزن 67 كجم في الألعاب العسكرية العالمية 2019 التي أقيمت في مدينة ووهان بالصين، وتم اختيار إبراهيم من قبل الاتحاد العالمى للمصارعة كأفضل مصارع في عام 2019 تحت سن 23 سنة.

المصرى اليوم

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