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سعد سمير على رادار فاركو

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سعد سمير على رادار فاركو سعد سمير على رادار فاركو

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دخل سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي، لدعم الخط الدفاعي للفريق في الموسم الكروي الجديد.

وبدأت إدارة التعاقدات في نادي فاركو، الدخول في مفاوضات مع مدافع الأهلي، من أجل الاتفاق على التفاصيل المالية والتعاقدية بين الطرفين على أن يتم التوقيع الرسمي مع نهاية الموسم الكروي الجاري، آخر شهر أغسطس الجاري، حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

وترغب إدارة نادي فاركو في التعاقد مع عدد من عناصر الخبرة بالدوري المصري من أجل المنافسة في الدوري الممتاز لتلبية طموحات إدارة الناري الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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