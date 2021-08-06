محافظ بني سويف يجتمع بأعضاء مجلس النواب بإهناسيا لمناقشة شكاوى المواطنين

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عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وعضوي مجلس النواب الدكتور على بدر واللواء سامي توفيق، والمحاسب نشأت معبد فهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، وفي تواجد التنفيذيين ورؤساء القطاعات المعنية.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع عدداً من المشكلات والمطالب في المرافق والخدمات بدائرة مركز ومدينة اهناسيا،في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والطرق والخدمات الجماهيرية، وبحث والاستفادة من بعض المواقع والأصول بدائرة المركز لتحسين موارد الوحدة المحلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من الوزارات والهيئات الحكومية في المواقع والموضوعات التي تتطلب ذلك

وكان المحافظ عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد عمربن الخطاب باهناسيا اصطحب عضوى مجلس النواب ورئيس المدينة، وتفقد على الطبيعة مطالب المواطنين بشأن المرافق العامة وبعض المشكلات الخدمية، مستمعا لوجهات النظر والمقترحات، وموجها المختصين بسرعة اتخاذ اللازم حيالها.

واستوقف المحافظ عددا من المواطنين عقب أدائه صلة الجمعة وخروجه من المسجد، حيث استمع لهم وأمر مكتبه بالتواصل معهم ومتابعة تنفيذ توجيهاته للتنفيذيين المعنيين فيما يخص مطالب وشكاوى بعض المواطنين ومقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات واستثمار مقومات وموارد المركز.