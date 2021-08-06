«الشباب والرياضة» تشارك في مبادرة «٧ الصبح» بكفر الشيخ

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شهدت محافظة كفرالشيخ، مبادرة «7 الصبح» كدعوة متجددة تقدمها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بمشاركة مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إيمان عبدالجابر، ومدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بالوزارة الدكتور عبادة الجزار، في العاب الكاراتيه، كرة القدم، تمرينات لياقة بدنية وغيرها من الألعاب الرياضية ذات الأثر الكبير على رفع المناعة، الميادرة التي تنفذها وزارة الشباب على مستوى الجمهورية من الملاعب المفتوحة وصالات الالعاب.

أكد نورالدين، على مشاركة مراكز الشباب في المبادرة بالرياضة الصباحية في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن المبادرة تحت شعار: «العب رياضتك وزود مناعتك»، لافتا إلى أنه تتم ممارسة جميع أنواع الرياضة داخل المراكز والملاعب، من منطلق: الرياضة أسلوب حياة.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ان مراكز شباب المحافظة تشارك بالمبادرة بالرياضة الصباحية لتقديم مفهوم جديد للرياضة أسلوب حياة تحت شعار: «العب رياضتك وزود مناعتك»، مشيرا إلى أنه تتم ممارسة جميع الألعاب الرياضية من لياقة بدنية، كرة قدم، كاراتية وتنس طاولة والأنشطة الأخرى الثقافية والفنية داخل المراكز والملاعب وفق الخطة الموضوعة مساهمة من مؤسسة الشباب والرياضة في شغل اوقات فراغ أبناءنا في فترة الإجازات الصيفية وبناء جيل سليم بدنيا وفكريا ،مصيفا أن أعضاء مراكز الشباب يمكنهم جميعا المشاركه من خلال التواصل مع مشرف النشاط بأقرب مركز شباب.

و اوضح عبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، أن المبادرة تشهد إضافة جديدة وهى تواجد مدرب رياضى وأخصائي تغذية على زووم لأداء التدريبات الرياضية السليمة كذلك وضع حمية غذائية متوازنة للمشاركين عبر زووم المبادرة.

يذكر أن المبادرة نفذها اليوم من «مراكز شباب كفر الشيخ، روينة، منيه مسير، صندلا، قراجه، حليس، نصره» تابع التنفيذ، عبدالفتاح الوكيل منسق المبادرة بالمحافظة، رشا محيى الدين مدير إدارة العلاقات العامة، شريف السواق مسؤل الربط الالكتروني، عدد من القيادات التنفيذية،و مديرى الإدارات الفرعية ومديرى مراكز الشباب ومسؤلى الربط الالكتروني بمراكز الشباب.

الشباب والرياضة

الشباب والرياضة

الشباب والرياضة

الشباب والرياضة

الشباب والرياضة