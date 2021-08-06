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نائب يكرم مسؤول بـ«صحة الشرقية» بمكتبه ويسلمه درعًا

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نائب يكرم مسؤول بـ«صحة الشرقية» بمكتبه ويسلمه درعًا نائب يكرم مسؤول بـ«صحة الشرقية» بمكتبه ويسلمه درعًا

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قام النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب، بتكريم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية على ما اعتبره النائب جهوده المبذولة في تطوير ورفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وجهوده للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، ولجهوده المبذولة في مجابهة المستجد كوفيد ١٩ بالمحافظة.

وقال النائب في بيان أصدره اليوم اليوم أنه تم أمس الخميس تكريم وكيل الوزارة بمكتبه، وقدم له درع تذكاري تعبيراً عن شكره وتقدير لمجهوداته المخلصة بالمحافظة، حسب تعبير النائب، والتي قال إنها شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الفترة السابقة.

المصرى اليوم

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